Понад 170 громад позбавляють права вибору, – Садовий

177 громад в Україні місяцями, а то й роками не мають очільника. Завтра – фактично останній день, коли Верховна Рада цього року може проголосувати про призначення виборів у таких містах, селах та селищах, які залишились без керівників у зв'язку зі смертю, відставкою чи відстороненням.

Про це повідомляє прес-служба "Самопомочі".

Лідер "Самопомочі" Андрій Садовий наголошує, що владі вигідно, аби не було голів:

"Я не знаю жодного випадку, коли Президенту чи Прем’єру потрібно було якесь рішення від Верховної Ради, і цього би не сталося. Все робиться моментально. Найбільш кричущий випадок – зміна закону, аби призначити Генерального прокурора без юридичної освіти. А це питання принципово не голосується! Хоча всі кажуть про важливість децентралізації. Чому? Тому що їм вигідно, аби не було голів. Так містом легко маніпулювати і витягувати з нього ресурси. Децентралізація – це передовсім право вибору. А його українців позбавляють", – наголосив Андрій Садовий.

Він наводить приклад Срібнянської об’єднаної територіальної громади у Чернігівській області. Голову громади Олега Куделю обрали 29 жовтня 2017 року, а через місяць, на першій же сесії після складання присяги, депутати від БПП ініціювали голосування і відправили його у відставку. Ця громада вже більш як рік без керівника. Понад два роки минуло з часу смерті міського голови Луцька – Верховна Рада вибори також не призначає.

"Треба, щоб Верховна Рада негайно проголосувала рішення і оголосила вибори у 177 громадах. Якщо цього не буде, тоді розмови про децентралізацію – просто замилювання очей. Фракція "Самопоміч" у парламенті вимагатиме завтра винесення на розгляд Верховної Ради постанов про призначення позачергових виборів у громадах, які залишилися без очільників", – додав Андрій Садовий.