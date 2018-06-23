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Более 200 автомобилей стоят в очередях на КПВВ Донбасса

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Более 200 автомобилей стоят в очередях на КПВВ Донбасса

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения операции объединенных сил, утром 23 июня на въезд и выезд находилось более 200 автомобилей.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

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"Майорское" – 0/60; "Марьинка" – 0/50; "Новотроицкое" – 20/30; "Гнутово" – 40/10,
– говорится в сообщении.

В ГНСУ подчеркнули также уменьшение пассажиро-транспортного потока во всех контрольных пунктах въезда-выезда по сравнению с предыдущими сутками.

В общем через КПВВ проследовало 44,3 тысячи человек и 6 тысяч транспортных средств: "Майорское" – 10220 человек и 1180 транспортных средств; "Марьинка" – 9305 человек и 2050 транспортных средств; "Новотроицкое" – 9395 человек и 1785 транспортных средств; "Гнутово" – 4685 человек и 985 транспортных средств; "Станица Луганская" – 10655 человек.

 

 

Теги: Новости политики Новости Украины Госпогранслужба
Источник: 24 канал
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