Более 200 человек искали 5-летнюю девочку: правоохранители выясняют обстоятельства смерти

В Хмельницкой области 5-летняя девочка исчезла со двора собственного дома. Поиски продолжались в течение ночи. Тело ребенка нашли водолазы в местном пруду.

Инцидент произошел в селе Загонцы, что на Хмельнитчине. Об этом сообщает полиция области.

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Вечером, 17 февраля, из собственного двора исчез 5-летний ребенок. Сначала мать с соседями пытались найти девочку своими силами, а когда поиски не дали результатов, обратились в полицию.

Более 200 человек продолжали поиски ребенка в течение ночи. Правоохранители прочесывали приближенные к дому лесополосы, опрашивали местных жителей.



Ребенка нашли водолазы на дне пруда / фото: Нацполиция

Утром водолазы ГСЧС проверили пруд, который расположен возле дома, где жила девочка. Водолазы нашли тело ребенка на дне водоема, она провалилась под хрупкий лед.

Девочка росла в неполной семье. Мать ранее уже привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.