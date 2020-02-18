Понад 200 людей шукали 5-річну дівчинку: правоохоронці з’ясовують обставини смерті

На Хмельниччині 5-річна дівчинка зникла з подвір’я власного будинку. Пошуки тривали протягом ночі. Тіло дитини знайшли водолази у місцевому ставку.

Інцидент стався в селі Загінці, що на Хмельниччині. Про це повідомляє поліція області.

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Ввечері, 17 лютого, із власного подвір’я зникла 5-річна дитина. Спочатку матір із сусідами намагалися знайти дівчинку самотужки, а коли пошуки не дали результатів, звернулись до поліції.

Понад 200 людей продовжували пошуки дитини протягом ночі. Правоохоронці прочісували наближені до будинку лісосмуги, опитували місцевих жителів.



Дитину знайшли водолази на дні ставка / Фото: Нацполіція

Зранку водолази ДСНС перевірили ставок, який розташований біля будинку, де мешкала дівчинка. Водолази знайшли тіло дитини на дні водойми, вона провалилась під крихкий лід.

Дівчинка зростала у неповній родині. Матір раніше вже притягувалась до адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків.