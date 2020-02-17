На дітей обвалився гараж у Хмельницькому: є загиблі

У Хмельницькому на території недобудованого гаражного масиву обрушилась конструкція. Загинула дитина, ще одна – госпіталізована із закритою черепно-мозковою травмою.

Інцидент стався на території недобудованого гаражного масиву, що на вулиці Лісова у Хмельницькому. Про це повідомляє ТСН.

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Під завалами будівельних конструкцій рятувальники виявили 12-річну дитину без ознак життя. Також до лікарні госпіталізували ще одного потерпілого, який отримав закриту черепно-мозкову травму.



Перехожі викликали службу порятунку / Фото: depo.ua

Обвал гаражу – дивіться відео: