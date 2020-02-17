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      На дітей обвалився гараж у Хмельницькому: є загиблі

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      Обвал гаражу: одна дитина загинула, інша – госпіталізована

      У Хмельницькому на території недобудованого гаражного масиву обрушилась конструкція. Загинула дитина, ще одна – госпіталізована із закритою черепно-мозковою травмою.

      Інцидент стався на території недобудованого гаражного масиву, що на вулиці Лісова у Хмельницькому. Про це повідомляє ТСН.

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      Під завалами будівельних конструкцій рятувальники виявили 12-річну дитину без ознак життя. Також до лікарні госпіталізували ще одного потерпілого, який отримав закриту черепно-мозкову травму.

      обвал постраждалі
      Перехожі викликали службу порятунку / Фото: depo.ua

      Обвал гаражу – дивіться відео: 

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      сьогодні
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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини Хмельницького Надзвичайні ситуації Діти і неповнолітні Кримінальні новини
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