На дітей обвалився гараж у Хмельницькому: є загиблі
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У Хмельницькому на території недобудованого гаражного масиву обрушилась конструкція. Загинула дитина, ще одна – госпіталізована із закритою черепно-мозковою травмою.
Інцидент стався на території недобудованого гаражного масиву, що на вулиці Лісова у Хмельницькому. Про це повідомляє ТСН.
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Під завалами будівельних конструкцій рятувальники виявили 12-річну дитину без ознак життя. Також до лікарні госпіталізували ще одного потерпілого, який отримав закриту черепно-мозкову травму.
Перехожі викликали службу порятунку / Фото: depo.ua
Обвал гаражу – дивіться відео:
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