На детей обвалился гараж в Хмельницком: есть погибшие

В Хмельницком на территории недостроенного гаражного массива обрушилась конструкция. Погиб ребенок, еще один – госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой.

Инцидент произошел на территории недостроенного гаражного массива по улице Лесная в Хмельницком. Об этом сообщает ТСН.

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Под завалами строительных конструкций спасатели обнаружили 12-летнего ребенка без признаков жизни. Также в больнице госпитализировали еще одного пострадавшего, который получил закрытую черепно-мозговую травму.



Прохожие вызвали службу спасения / Фото: depo.ua

Обвал гаража – смотрите видео: