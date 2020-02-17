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      На детей обвалился гараж в Хмельницком: есть погибшие

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      Обвал гаража: один ребенок погиб, второй – госпитализирован

      В Хмельницком на территории недостроенного гаражного массива обрушилась конструкция. Погиб ребенок, еще один – госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой.

      Инцидент произошел на территории недостроенного гаражного массива по улице Лесная в Хмельницком. Об этом сообщает ТСН.

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      Под завалами строительных конструкций спасатели обнаружили 12-летнего ребенка без признаков жизни. Также в больнице госпитализировали еще одного пострадавшего, который получил закрытую черепно-мозговую травму.

      обвал постраждалі
      Прохожие вызвали службу спасения / Фото: depo.ua

      Обвал гаража – смотрите видео:

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Хмельницкого Чрезвычайное происшествие Дети и несовершеннолетние Криминальные новости
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