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      Более 20 раз за неделю: боевики не пускали наблюдателей ОБСЕ на Донбасс

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      Боевики массово не пускали наблюдателей ОБСЕ на Донбасс / tsn.ua

      На прошлой неделе зафиксировали 23 случая недопущения представителей ОБСЕ на территорию Донбасса. Боевики массово препятствовали доступу патрулей миссии, в то же время другой гражданский транспорт пропускали без помех.

      Об ограничениях, которые пророссийские войска создают для международных наблюдателей, информирует в фейсбуке пресс-центр штаба ООС.

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      За минувшую неделю представителями СММ ОБСЕ зафиксировано 23 случая ограничений свободы передвижения патрулей. Помехи создавали вооруженные формирования Российской Федерации,
      – говорится в сообщении.

      Почти половину всех отказов и задержек зафиксировали на блокпосте возле населенного пункта Верхнеширокивское (бывший Октябрь), что на юге Донецкой области. Кроме того, отказали патрулю миссии в проезде также через блокпост возле населенного пункта Староласпа.

      В то же время представители ОБСЕ заметили, что другой гражданский транспорт свободно проезжал через блокпосты в обоих направлениях.

      Украинская сторона подчеркивает, что действия, которые препятствуют представителям ОБСЕ выполнять свою миссию, являются недопустимыми.

      донбас
      Карта оккупированного Донбасса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости России Украина – Россия Новости политики Новости Украины Операция Объединенных сил Оккупированные территории Война на Донбассе Пророссийские боевики ОБСЕ
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