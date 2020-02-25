Более 20 раз за неделю: боевики не пускали наблюдателей ОБСЕ на Донбасс

На прошлой неделе зафиксировали 23 случая недопущения представителей ОБСЕ на территорию Донбасса. Боевики массово препятствовали доступу патрулей миссии, в то же время другой гражданский транспорт пропускали без помех.

Об ограничениях, которые пророссийские войска создают для международных наблюдателей, информирует в фейсбуке пресс-центр штаба ООС.

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За минувшую неделю представителями СММ ОБСЕ зафиксировано 23 случая ограничений свободы передвижения патрулей. Помехи создавали вооруженные формирования Российской Федерации,

– говорится в сообщении.

Почти половину всех отказов и задержек зафиксировали на блокпосте возле населенного пункта Верхнеширокивское (бывший Октябрь), что на юге Донецкой области. Кроме того, отказали патрулю миссии в проезде также через блокпост возле населенного пункта Староласпа.

В то же время представители ОБСЕ заметили, что другой гражданский транспорт свободно проезжал через блокпосты в обоих направлениях.

Украинская сторона подчеркивает, что действия, которые препятствуют представителям ОБСЕ выполнять свою миссию, являются недопустимыми.



Карта оккупированного Донбасса / Инфографика 24 канала