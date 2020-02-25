Понад 20 разів за тиждень: бойовики не пускали спостерігачів ОБСЄ на Донбас

Впродовж минулого тижня зафіксовали 23 випадки недопущення представників ОБСЄ на територію Донбасу. Бойовики масово перешкоджали доступу патрулів місії, водночас інший цивільний транспорт пропускали без перешкод.

Про обмеження, які проросійські війська створюють для міжнародних спостерігачів, інформує у фейсбуці пресцентр штабу ООС.

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За минулий тиждень представниками СММ ОБСЄ зафіксовано 23 випадки обмежень свободи пересування патрулів. Перешкоди створювали збройні формування Російської Федерації,

– йдеться в повідомленні.

Майже половину усіх відмов та затримок зафіксували на блокпості поблизу населеного пункту Верхньошироківське (колишній Октябр), що на півдні Донецької області. Крім того, відмовили патрулю місії у проїзді також через блокпост біля населеного пункту Староласпа.

Водночас представники ОБСЄ помітили, що інший цивільний транспорт вільно проїжджав через блокпости в обох напрямках.

Українська сторона наголошує, що дії, які перешкоджають представникам ОБСЄ виконувати свою місію, є неприпустимими.



Мапа окупованого Донбасу / Інфографіка 24 каналу