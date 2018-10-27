Более 20 украинских вузов открывают клубы стартаперов

23 украинских ВУЗов подключились к программе создания предпринимательских клубов для студентов – StartUp Club. 9 из них уже открыли клубы и ждут стартаперов.

Об этом сообщают инициаторы проекта, сеть академических бизнес-инкубаторов YEP!

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В частности, клубы уже открылись в высших учебных заведениях Киева, Херсона, Житомира, Покровска, Днепра и Харькова.

"Студенты университета вместе с доцентом кафедры программной инженерии, кандидатом технических наук Виктором Кауком прошли серию тренингов в Киеве, организованных при поддержке Lucky Labs и посвященных организации клуба", – сообщает сайт Харьковского национального университета радиоэлектроники, – "В ходе трехдневной программы команда YEP! рассказала о Project Management, эффективном PR & SMM на примере Pepsi и United Airlines, научили как правильно организовывать собственные мероприятия, ознакомили с Design-Thinking. В последний день участники уже строили бизнес-модели собственного стартапа и наметили план работы на следующие месяцы".

Стартап клубы в высших учебных заведениях Украины стали совместной инициативой сети академических бизнес-инкубаторов YEP! Министерства образования и науки Украины. А его реализация проходит при активной поддержке IT-компании Lucky Labs.

Главная задача клубов – развитие предпринимательской культуры и мышления у студентов, стимулирования стартап-движения и зарождение тренда создания стартапов в университетах, рассказывают создатели проекта.

Здесь будут проходить встречи с предпринимателями, обсуждение новых идей и проектов, просмотр видеолекций. Самое главное – студенты будут знать, куда идти и к кому обратиться за советом, если у них возникнет идея и желание развить ее в стартап.

Сеть академических бизнес-инкубаторов YEP! с 2016 года работает над созданием эффективной экосистемы развития инновационного предпринимательства и стартап-культуры в украинских университетах. За это время инкубатор провел три образовательных цикла для 100 стартапов в 13 высших учебных заведениях.