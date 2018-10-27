Більше 20 українських вузів відкривають клуби стартаперів

23 українських ВНЗ підключилися до програми створення підприємницьких клубів для студентів – StartUp Club. 9 з них вже відкрили клуби і чекають стартаперів.

Про це повідомляють ініціатори проекту, мережа академічних бізнес-інкубаторів YEP!

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Зокрема, клуби вже відкрилися в вищих навчальних закладах Києва, Херсона, Житомира, Покровська, Дніпра та Харкова.

"Студенти університету разом з доцентом кафедри програмної інженерії, кандидатом технічних наук Віктором Кауком пройшли серію тренінгів в Києві, організованих за підтримки Lucky Labs і присвячених організації клубу", – повідомляє сайт Харківського національного університету радіоелектроніки, – "В ході триденної програми команда YEP! розповіла про Project Management, ефективний PR & SMM на прикладах Pepsi і United Airlines, навчили як правильно організовувати власні заходи, ознайомили з Design-Thinking. В останній день учасники вже будували бізнес-модель власного стартапу і спланували план роботи на наступні місяці".

Стартап клуби в вищих навчальних закладах України стали спільною ініціативою мережі академічних бізнес-інкубаторів YEP! та Міністерства освіти і науки України. А його реалізація проходить за активної підтримки IT-компанії Lucky Labs.

Головне завдання клубів - розвиток підприємницької культури і мислення у студентів, стимулювання стартап-руху і зародження тренду створення стартапів в університетах, розповідають творці проекту.

Тут будуть проходити зустрічі з підприємцями, обговорення нових ідей і проектів, перегляд відеолекцій. Найголовніше - студенти будуть знати, куди йти і до кого звернутися за порадою, якщо у них виникне ідея і бажання розвинути її в стартап.

Мережа академічних бізнес-інкубаторів YEP! з 2016 року працює над створенням ефективної екосистеми розвитку інноваційного підприємництва і стартап-культури в українських університетах. За цей час інкубатор провів три освітніх циклу для 100 стартапів в 13 вищих навчальних закладах.