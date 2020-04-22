Более 2 миллионов украинцев из-за коронавируса остались без работы, – Шмыгаль

Сейчас в Украине официально зарегистрировано более 400 тысяч безработных, однако в действительности эта цифра же гораздо больше. Речь о так называемой скрытой безработице.

Кабмин работает над несколькими программами, чтобы взять ситуацию под контроль. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью "РБК-Украина".

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Так, правительство уже раскладывает "стратегию на тактику", чтобы определить направления движения в этом вопросе.

На сегодня у нас официально зарегистрировано более 400 тысяч безработных. Однако расчетно мы выводим более 2 миллионов людей, которые либо потеряли работу, либо находятся во временных вынужденных отпусках, или это так называемая скрытая безработица,

– отметил он.

Премьер также пояснил, что Кабмин вводит определение карантинных мероприятий и необходимости их введения на уровнях – желтый, оранжевый, красный.

"Желтый это когда ситуация умеренная и мы можем отпускать основные отрасли и работать в очень мягких условиях карантина. Оранжевый – это если количество больных начинает расти, и, допустим, в отдельном регионе уже есть один или два летальных случая. Тогда мы этот регион локализируем и закрываем", – добавил Шмыгаль.

Пока же действует красный – это lockdown, когда регион или страна фактически закрываются полностью.

Что известно о безработице в Украине

Уровень безработицы достиг самого высокого показателя за последние 15 лет. В то же время новых вакансий почти нет – это связано с негативными прогнозами относительно будущего развития экономики.

за последние 15 лет. В то же время новых вакансий почти нет – это связано с негативными прогнозами относительно будущего развития экономики. Прежде всего работу потеряли те, кто неформально работал в сферах, деятельность которых временно приостановили на время карантина.

В Украине уже действуют специальные программы поддержки бизнеса по облегчению кредитной нагрузки, в которых главным условием является не увольнять людей.

Правительство обещает, что в ближайшее время заработают и другие инструменты для борьбы с безработицей.

Что известно о безработице в Украине / Инфографика 24 канала