Понад 2 мільйони українців через коронавірус залишились без роботи, – Шмигаль

Наразі в Україні офіційно зареєстровано понад 400 тисяч безробітних, однак насправді ця цифра ж набагато більшою. Мова про так зване приховане безробіття.

Кабмін працює над декількома програмами, аби взяти ситуацію під контроль. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю "РБК-Україна".

До теми Хто може отримати допомогу по безробіттю під час карантину: деталі

Так, уряд вже розкладає "стратегію на тактику", аби визначити напрямки руху в цьому питанні.

На сьогодні в нас офіційно зареєстровано понад 400 тисяч безробітних. Однак розрахунково ми виводимо більше ніж 2 мільйони людей, які або втратили роботу, або знаходяться у тимчасових вимушених відпустках, або це так зване приховане безробіття,

– зазначив він.

Прем’єр також пояснив, що Кабмін запроваджує визначення карантинних заходів та необхідності їх запровадження в рівнях – жовтий, помаранчевий, червоний.

"Жовтий це коли ситуація помірна і ми можемо відпускати основні галузі і працювати в дуже м'яких умовах карантину. Помаранчевий – це якщо кількість хворих починає зростати, і, припустимо, в окремому регіоні вже є один або два летальних випадки. Тоді ми цей регіон локалізуємо і закриваємо", – додав Шмигаль.

Наразі ж діє червоний – це lockdown, коли регіон чи країна фактично закриваються повністю.

Що відомо про безробіття в Україні

Рівень безробіття сягнув показника, найвищого за останні 15 років. Водночас нових вакансій майже нема – Це пов'язано з негативними прогнозами щодо майбутнього розвитку економіки.

Це пов'язано з негативними прогнозами щодо майбутнього розвитку економіки. Насамперед роботу втратили ті, хто неформально працював у сферах, діяльність яких тимчасово призупинили на час карантину.

В Україні вже діють спеціальні програми підтримки бізнесу з полегшення кредитного навантаження, в яких головною умовою є – не звільняти людей.

Уряд обіцяє, що в найближчий час запрацюють й інші інструменти для боротьби з безробіттям.



Що відомо про безробіття в Україні / Інфографіка 24 каналу