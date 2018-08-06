Более 300 тысяч готовых загранпаспортов ждут своих владельцев, – ГМС

Украинцы не спешат получить оформленные ранее загранпаспорта. Более 300 тысяч готовых экземпляров уже ждут своих владельцев.

Об этом информирует пресс-центр Государственной миграционной службы Украины.

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Более 300 тысяч загранпаспортов ждут своих владельцев в подразделениях миграционной службы,

– говорится в сообщении.

Там отмечают, что в некоторых случаях граждане не ждали, что паспорт будет оформлен своевременно. Однако, как указывают в ГМС, проблему задержек выдачи документов в настоящее время полностью урегулировали.