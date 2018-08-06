Понад 300 тисяч готових закордонних паспортів чекають на своїх власників, – ДМС
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Українці не поспішають отримати оформлені раніше закордонні паспорти. Понад 300 тисяч готових екземплярів вже чекають на своїх власників.
Про це інформує прес-центр Державної міграційної служби України.
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Понад 300 тисяч закордонних паспортів чекають на своїх власників у підрозділах міграційної служби,
– йдеться у повідомленні.
Там зазначають, що у деяких випадках громадяни не чекали, що паспорт буде оформлений своєчасно. Проте, як вказують у ДМС, проблему затримок видачі документів наразі повністю врегульовано.
Джерело: 24 канал
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