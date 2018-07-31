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Канада ввела для українців збір біометричних даних: вартість віз зросте

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Канада ввела збір біометричних даних для українських прохачів віз
Канада ввела збір біометричних даних для українських прохачів віз / Ілюстративне фото

Із 31 липня Канада почала збирати біометричні дані у всіх прохачів віз із українським громадянством. Біометрика збиратиметься у кожного прохача лише раз на 10 років, незалежно від тривалості виданої візи.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на Міністерство імміграції Канади.

Так, біометричні дані (відбитки пальців та електронна фотографія) відтепер вимагатимуться в українських прохачів туристичних віз, дозволів на роботу, навчання і постійне проживання в Канаді.

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Внаслідок таких змін вартість канадської візи зросте на третину, оскільки до консульського збору тепер додається ще й плата за збір біометричних даних. Раніше туристична віза до Канади коштувала заявнику близько 140 канадських доларів, а відтепер коштуватиме близько 190 доларів.

Нові вимоги поступово будуть поширені на громадян усіх держав, які не мають безвізового режиму з Канадою. Так, до кінця 2018 року нові правила запрацюють по всьому світу.

Теги: Новини України Канада Подорожі Безвізовий режим
Джерело: 24 Канал
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