Канада ввела для украинцев сбор биометрических данных: стоимость виз возрастет

С 31 июля Канада начала собирать биометрические данные у всех просителей виз с украинским гражданством. Биометрика будет собираться у каждого просителя только раз в 10 лет, независимо от продолжительности выданной визы.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на Министерство иммиграции Канады.

Так, биометрические данные (отпечатки пальцев и электронная фотография) отныне потребуют у украинских просителей туристических виз, разрешений на работу, учебу и постоянное проживание в Канаде.

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Вследствие таких изменений стоимость канадской визы вырастет на треть, поскольку к консульскому сбору теперь добавляется еще и плата за сбор биометрических данных. Ранее туристическая виза в Канаду стоила заявителю около 140 канадских долларов, а теперь будет стоить около 190 долларов.

Новые требования постепенно будут распространены на граждан всех государств, которые не имеют безвизового режима с Канадой. Так, к концу 2018 новые правила заработают по всему миру.