Порошенко назвал количество украинцев, которые воспользовались безвизом с ЕС
Безвизовым режимом со странами Евросоюза в течение одного года, с июня 2017 года, воспользовались более миллиона граждан Украины.
Об этом в Facebook написал Президент Украины Петр Порошенко.
Отметим, что подписание соглашения о безвизовом режиме Украины с ЕС состоялось в Страсбурге 17 мая 2017 года, а заработал "безвиз" с 11 июня 2017 года.
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"Безвизовым режимом со странами Европейского Союза, начиная с июня 2017 года, уже воспользовались более миллиона украинцев!", – говорится в сообщении Порошенко.
К слову, в начале июля Европарламент одобрил новые правила въезда в Шенгенскую зону, которые заработают с 2021 года.
Источник: 24 канал
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