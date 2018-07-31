Порошенко назвал количество украинцев, которые воспользовались безвизом с ЕС

Безвизовым режимом со странами Евросоюза в течение одного года, с июня 2017 года, воспользовались более миллиона граждан Украины.

Об этом в Facebook написал Президент Украины Петр Порошенко.

Отметим, что подписание соглашения о безвизовом режиме Украины с ЕС состоялось в Страсбурге 17 мая 2017 года, а заработал "безвиз" с 11 июня 2017 года.

Читайте также: В Госпогранслужбе рассказали, сколько украинцев в сутки пользуются безвизом

"Безвизовым режимом со странами Европейского Союза, начиная с июня 2017 года, уже воспользовались более миллиона украинцев!", – говорится в сообщении Порошенко.

К слову, в начале июля Европарламент одобрил новые правила въезда в Шенгенскую зону, которые заработают с 2021 года.