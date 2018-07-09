В Госпогранслужбе рассказали, сколько украинцев в сутки пользуются безвизом

Только в июне этого года зафиксирована 221 тысяча поездок украинцев по безвизу, а это в 2,3 раза больше, чем за первые 30 суток безвиза, когда статистика была почти 96 тысяч человек. Сейчас количество безвизовиков в среднем составляет от 9 тысяч до 12 тысяч человек в сутки.

Об этом говорится на сайте Государственной пограничной службы Украины.

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С начала действия безвиза до конца июня 2018 в целом зафиксировано свыше 21 миллиона пересечений границы ЕС гражданами Украины, что на 12% больше, чем за предыдущий аналогичный период.



Сколько украинцев воспользовались безвизом



"В то же время, начиная с первых дней июня этого года наблюдается стремительный рост количества украинцев, которые предпочитают безвизовые поездки и следуют в страны ЕС исключительно с биометрическими паспортами без каких-либо отметок. Способствует этому туристический сезон и окончание в паспортах старого образца срока действия виз, которые ранее приходилось оформлять", – говорится в сообщении.