У Держприкордонслужбі розповіли, скільки українців за добу користуються безвізом

Тільки у червні цього року зафіксовано 221 тисяча поїздок українців за безвізом, а це в 2,3 рази більше ніж за перші 30 діб безвізу, коли статистика становила майже 96 тисяч осіб. Нині кількість безвізовиків в середньому сягає від 9 тисяч до 12 тисяч осіб за добу.

Про це йдеться на сайті Державної прикордонної служби України.

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З початку дії безвізу по кінець червня 2018 в цілому зафіксовано понад 21 мільйон перетинів кордону ЄС громадянами України, що на 12% більше, ніж за попередній аналогічний період.



Скільки українців скористалися безвізом

"В той же час, починаючи з перших днів червня цього року спостерігається стрімке зростання кількості українців, які віддають перевагу безвізовим поїздкам та слідують до країн ЄС виключно з біометричними паспортами без будь-яких відміток. Сприяє цьому туристичний сезон та закінчення в паспортах старого зразка терміну дії віз, які раніше доводилось оформляти" – йдеться у повідомлені.