Порошенко назвав кількість українців, які скористалися безвізом з ЄС

Безвізовим режимом з країнами Євросоюзу протягом одного року, з червня 2017 року, скористалися більше мільйона громадян України.

Про це у Facebook написав Президент України Петро Порошенко.

Зазначимо, що підписання угоди про безвізовий режим України з ЄС відбулося у Страсбурзі 17 травня 2017 року, а запрацював "безвіз" з 11 червня 2017 року.

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"Безвізовим режимом з країнами Європейського Союзу, починаючи з червня 2017, вже скористалися більше мільйона українців!", – мовиться у дописі Порошенка.

До слова, на початку липня Європарламент схвалив нові правила в’їзду до Шенгенської зони, які запрацюють з 2021 року.