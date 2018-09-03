Более 400 заключенных сбежали из столичной тюрьмы в Ливии: объявлено чрезвычайное положение
В столице Ливии, Триполи, объявили чрезвычайное положение. Из местной тюрьмы сбежали свыше четырех сотен заключенных. Они подняли мятеж и силой заставили охранников выпустить их на волю.
Об этом сообщает DW.
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Расположена тюрьма в южной части Триполи, где в течение последней недели идут ожесточенные бои между вооруженными группировками. Из-за них уже погибли более полусотни человек. Стороны применяют неконтролируемый огонь и тяжелое вооружение.
Из-за столкновения в городе закрыли единственный столичный аэропорт. Сейчас Ливия разделена между двумя враждующими правительствами – кабинетом национального единства в Триполи и правительством повстанцев на востоке страны. Они продолжают борьбу за контроль над разными частями страны.
Такой хаос царит уже семь лет – после свержения и убийства ливийского диктатора Муаммара Каддафи.