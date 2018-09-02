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Ливийская армия готова войти в Триполи

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Конфликт в Ливии
Конфликт в Ливии / anna-news.info

Подразделения Ливийской национальной армии под командованием фельдмаршала Халифа Хафтара готовы вмешаться в то, что происходит в охваченной боями столице страны Триполи и навести там порядок.

Об этом передает Afrigatenews со ссылкой на командующего войсками спецназначения ВС “Ас-Саика” Ваниса Бухамада.

 

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"Мы готовы вмешаться, чтобы остановить столкновения в столице, с суши, моря и воздуха, и сейчас ожидаем приказов главнокомандующего фельдмаршала Хафтара. Героические бойцы спецназа заплатили и продолжают расплачиваться своими жизнями за стабильность родины и ничто не помешает нам направиться в Триполи или любое другое место в Ливии, чтобы обеспечить безопасность наших граждан", – заявил он.

Бои между враждующими группировками в южных и западных пригородах ливийской столице не прекращаются ровно неделю.

Теги: Новости политики Ливия
Источник: 24 Канал
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