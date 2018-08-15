В Ливии 45 полицейских приговорили к расстрелу

Ливийский суд вынес смертные приговоры в отношении 45 полицейских, которые открыли огонь по демонстрантам в Триполи в 2011 году во время массовых беспорядков против тогдашнего лидера страны Муаммара Каддафи.

Об этом сообщает министерство юстиции Ливии.

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В сообщении говорится, что осужденные будут расстреляны. Также отмечается, что 22 человека, проходивших по этому делу, были оправданы, еще 54 приговорены к пяти годам тюрьмы.

В 2011 году вслед за массовыми беспорядками в Ливии вспыхнула гражданская война, которая привела к устранению М.Каддафи от власти и его убийству.

Кто такой Муаммар Каддафи?

Международный деятель, лидер Ливии в 1969-2011 годах, также один из самых богатых людей всех времен. В годы правления Каддафи Ливия поддерживала различные революционные движения, в том числе использующих террористические методы, по всему миру. За Каддафи укрепился статус "террориста номер один". Из всех терактов, связанных с режимом Каддафи, наибольшую известность получил взрыв пассажирского самолета компании Pan American в 1988 году. Погибли 270 человек.



В 2011 году, после того как войска повстанцев захватили родной город Каддафи Сирт, он был ранен 20 октября во время попытки побега и, по информации переходного правительства страны, умер от ранений.