00:25
16 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
27°C 18°C
  • пятница
    28°C 19°C
  • суббота
    30°C 19°C
  • воскресенье
    31°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Собчак завязала с политикой. Депутаты РФ на гироскутерах
Вєсті Кремля
20:26, 15 августа
Вести.UA. Рада за колючей проволокой. Рецепт прекращении войны от Комаровского
Вєсті.UA
20:25, 15 августа
Как кулаками решают проблемы в Полтаве под лозунгом антикоррупционной деятельности
ЦРУ
09:00, 15 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Всё. Советский плагиат
Згадати все
18:03, 15 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Ливии 45 полицейских приговорили к расстрелу

62 Читати новину українською
Протесты в Ливии
Протесты в Ливии / tsn.ua

Ливийский суд вынес смертные приговоры в отношении 45 полицейских, которые открыли огонь по демонстрантам в Триполи в 2011 году во время массовых беспорядков против тогдашнего лидера страны Муаммара Каддафи.

Об этом сообщает министерство юстиции Ливии.

Читайте также: Каддафи финансировал президентскую кампанию Тимошенко, – СМИ

В сообщении говорится, что осужденные будут расстреляны. Также отмечается, что 22 человека, проходивших по этому делу, были оправданы, еще 54 приговорены к пяти годам тюрьмы.

В 2011 году вслед за массовыми беспорядками в Ливии вспыхнула гражданская война, которая привела к устранению М.Каддафи от власти и его убийству.

Кто такой Муаммар Каддафи?
Международный деятель, лидер Ливии в 1969-2011 годах, также один из самых богатых людей всех времен. В годы правления Каддафи Ливия поддерживала различные революционные движения, в том числе использующих террористические методы, по всему миру. За Каддафи укрепился статус "террориста номер один". Из всех терактов, связанных с режимом Каддафи, наибольшую известность получил взрыв пассажирского самолета компании Pan American в 1988 году. Погибли 270 человек.

В 2011 году, после того как войска повстанцев захватили родной город Каддафи Сирт, он был ранен 20 октября во время попытки побега и, по информации переходного правительства страны, умер от ранений.

Теги: Новости политики Полиция Война в Ливии Ливия
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 15 августа
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Почему о новом Hyundai Santa Fe так много говорят: тест-драйв от Авто24
15 августа, 15:39 Почему о новом Hyundai Santa Fe так много говорят: тест-драйв от Авто24
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
Могерини мягко ответила Трампу на его прогноз относительно развала ЕС
 16 января 2017 , 19:33
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук