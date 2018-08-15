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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Лівії 45 поліцейських засудили до розстрілу

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Протести в Лівії
Протести в Лівії / tsn.ua

Лівійський суд виніс смертні вироки щодо 45 поліцейських, які відкрили вогонь по демонстрантах у Тріполі в 2011 році під час масових заворушень проти тодішнього лідера країни Муаммара Каддафі.

Про це повідомляє міністерство юстиції Лівії.

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У повідомлені йдеться, що засуджені будуть розстріляні. Також наголошується, що 22 людини, що проходили по цій справі, були виправдані, ще 54 засуджені до п'яти років в'язниці.

У 2011 році слідом за масовими заворушеннями в Лівії спалахнула громадянська війна, яка привела до усунення М.Каддафі від влади і його вбивства.

Хто такий Муаммар Каддафі? Міжнародний діяч, лідер Лівії у 1969-2011 роках, також один з найбагатших людей усіх часів. У роки правління Каддафі Лівія підтримувала різні революційні рухи, в тому числі використовують терористичні методи, по всьому світу. За Каддафі зміцнився статус "терориста номер один". З усіх терактів, пов'язаних з режимом Каддафі, найбільшу популярність здобув вибух пасажирського літака компанії Pan American в 1988 році. Загинули 270 осіб.

У 2011 році, після того як війська повстанців захопили рідне місто Каддафі Сирт, він був поранений 20 жовтня під час спроби втечі і, за інформацією перехідного уряду країни, помер від поранень.

Теги: Новини політики Лівія Війна у Лівії Поліція
Джерело: 24 Канал
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