У Лівії 45 поліцейських засудили до розстрілу

Лівійський суд виніс смертні вироки щодо 45 поліцейських, які відкрили вогонь по демонстрантах у Тріполі в 2011 році під час масових заворушень проти тодішнього лідера країни Муаммара Каддафі.

Про це повідомляє міністерство юстиції Лівії.

Читайте також: Каддафі фінансував президентську кампанію Тимошенко, – ЗМІ

У повідомлені йдеться, що засуджені будуть розстріляні. Також наголошується, що 22 людини, що проходили по цій справі, були виправдані, ще 54 засуджені до п'яти років в'язниці.

У 2011 році слідом за масовими заворушеннями в Лівії спалахнула громадянська війна, яка привела до усунення М.Каддафі від влади і його вбивства.

Хто такий Муаммар Каддафі? Міжнародний діяч, лідер Лівії у 1969-2011 роках, також один з найбагатших людей усіх часів. У роки правління Каддафі Лівія підтримувала різні революційні рухи, в тому числі використовують терористичні методи, по всьому світу. За Каддафі зміцнився статус "терориста номер один". З усіх терактів, пов'язаних з режимом Каддафі, найбільшу популярність здобув вибух пасажирського літака компанії Pan American в 1988 році. Загинули 270 осіб.



У 2011 році, після того як війська повстанців захопили рідне місто Каддафі Сирт, він був поранений 20 жовтня під час спроби втечі і, за інформацією перехідного уряду країни, помер від поранень.