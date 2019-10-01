Более 40 безлимитных приложений – в новых тарифах Киевстар

1 октября 2019 года Киевстар запускает пять тарифов для клиентов предоплаченной связи "Киевстар Комфорт", "Общение без границ", "Развлечения без границ", "Видео без границ" и "Максимальный Безлим".

В новых тарифах Киевстар предлагает безлимитный* нетарифицируемый интернет сразу для 42 популярных приложений. Среди новых: Pinterest, Google Play Music, Netflix, Oll.TV, Snapchat, также Google maps и Waze. Для фанатов мобильных игр: Steam, Minecraft, World Of Tanks Blitz и Twitch. Благодаря безлимиту абоненты Киевстар могут пользоваться любимыми социальными сетями, слушать музыку, смотреть видео и играть онлайн еще больше, ведь мегабайты не списываются. Для абонентов, которые подключили тарифные планы до 1 октября, стоимость и условия обслуживания не меняются.

В новом тарифе "Киевстар Комфорт" предоставляются неограниченные звонки в сети оператора и 30 минут на другие операторы по Украине.

В тарифе "Общение без границ" есть безлим в сети Киевстар, 3000 Мб интернета и 30 минут для звонков на другие мобильные по Украине и на номера за границу**. Также в этом тарифе есть безлимитный интернет для популярных социальных сетей, мессенджеров и прочих приложений.

В тарифе "Развлечения без границ" предоставляется безлимитный интернет для пользования музыкальными приложениями, онлайн играми и сервисами Steam и Twitch. А также предоставляется безлим в сети Киевстар, 6000 Мб интернета для других нужд, 60 минут на другие мобильные и за границу.

YouTube, Netflix, Kyivstar Go TV, Megogo, 1+1 video и другими стриминговыми сервисами можно пользоваться без списания мегабайт в тарифе "Видео без границ". Также в этом тарифном плане предоставляется безлим в сети Киевстар, 9000 Мб интернета и 90 минут на другие мобильные и за границу.

Безлимитный мобильный интернет, безлим в сети и 300 минут на другие мобильные и за границу – в тарифе "Максимальный Безлим".

Для абонентов новых тарифных планов "Общение без границ", "Развлечения без границ" и "Видео без границ" объемы мегабайтов и минут будут вдвое увеличены без изменения стоимости, при условии своевременной уплаты. Например, абоненты с тарифом "Общение без границ" получат 6000 Мб интернета, 60 минут для звонков и безлим для игровых сервисов. Абоненты с тарифом "Развлечения без границ" получат 12000 Мб, 120 минут для звонков и безлим для видео приложений.

С подробными условиями новых тарифных планов можно ознакомиться на официальном сайте Киевстар в разделе "Тарифы".

*Под утверждением "безлимитный интернет" следует понимать, что мегабайты мобильного интернета не тарифицируются при пользовании приложениями, указанными в условиях тарифного плана. Загрузки указанных приложений с использованием мобильного интернета согласно условиям тарифного плана​.