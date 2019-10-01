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      Более 40 безлимитных приложений – в новых тарифах Киевстар

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      Более 40 безлимитных приложений – в новых тарифах Киевстар

      1 октября 2019 года Киевстар запускает пять тарифов для клиентов предоплаченной связи "Киевстар Комфорт", "Общение без границ", "Развлечения без границ", "Видео без границ" и "Максимальный Безлим".

      В новых тарифах Киевстар предлагает безлимитный* нетарифицируемый интернет сразу для 42 популярных приложений. Среди новых: Pinterest, Google Play Music, Netflix, Oll.TV, Snapchat, также Google maps и Waze. Для фанатов мобильных игр: Steam, Minecraft, World Of Tanks Blitz и Twitch. Благодаря безлимиту абоненты Киевстар могут пользоваться любимыми социальными сетями, слушать музыку, смотреть видео и играть онлайн еще больше, ведь мегабайты не списываются. Для абонентов, которые подключили тарифные планы до 1 октября, стоимость и условия обслуживания не меняются.

      • В новом тарифе "Киевстар Комфорт" предоставляются неограниченные звонки в сети оператора и 30 минут на другие операторы по Украине.
      • В тарифе "Общение без границ" есть безлим в сети Киевстар, 3000 Мб интернета и 30 минут для звонков на другие мобильные по Украине и на номера за границу**. Также в этом тарифе есть безлимитный интернет для популярных социальных сетей, мессенджеров и прочих приложений.
      • В тарифе "Развлечения без границ" предоставляется безлимитный интернет для пользования музыкальными приложениями, онлайн играми и сервисами Steam и Twitch. А также предоставляется безлим в сети Киевстар, 6000 Мб интернета для других нужд, 60 минут на другие мобильные и за границу.
      • YouTube, Netflix, Kyivstar Go TV, Megogo, 1+1 video и другими стриминговыми сервисами можно пользоваться без списания мегабайт в тарифе "Видео без границ". Также в этом тарифном плане предоставляется безлим в сети Киевстар, 9000 Мб интернета и 90 минут на другие мобильные и за границу.
      • Безлимитный мобильный интернет, безлим в сети и 300 минут на другие мобильные и за границу – в тарифе "Максимальный Безлим".

      Для абонентов новых тарифных планов "Общение без границ", "Развлечения без границ" и "Видео без границ" объемы мегабайтов и минут будут вдвое увеличены без изменения стоимости, при условии своевременной уплаты. Например, абоненты с тарифом "Общение без границ" получат 6000 Мб интернета, 60 минут для звонков и безлим для игровых сервисов. Абоненты с тарифом "Развлечения без границ" получат 12000 Мб, 120 минут для звонков и безлим для видео приложений.

      С подробными условиями новых тарифных планов можно ознакомиться на официальном сайте Киевстар в разделе "Тарифы".

      *Под утверждением "безлимитный интернет" следует понимать, что мегабайты мобильного интернета не тарифицируются при пользовании приложениями, указанными в условиях тарифного плана. Загрузки указанных приложений с использованием мобильного интернета согласно условиям тарифного плана​.

      **Минуты на другие направления можно использовать для звонков на номера фиксированной и мобильной связи в Италии, Польше, Германии, Чехии и России. По данным Киевстар почти 90% всех звонков за границу абоненты осуществляют именно в эти страны.

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      Теги: Новости Украины Интернет Сеть Мобильные устройства
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