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      Более 7 миллионов абонентов Киевстар воспользовалось 4G-интернетом

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      Более 7 миллионов абонентов Киевстар воспользовалось 4G-интернетом

      По итогам августа 2019 года, количество клиентов Киевстар, которые воспользовались 4G-интернетом, выросло почти в четыре раза, по сравнению с августом прошлого года – до 7 млн 250 тысяч абонентов. Тогда как в августе 2018 года их было 1 млн 950 тысяч.

      В течение лета 4G-абонентов оператора стало больше сразу на 1 млн. Стремительный рост связан с несколькими факторами. Во-первых, с выгодным предложением "Лето 4G безлимита", благодаря которому клиенты компании могли пользоваться скоростным 4G без тарификации, то есть без списания мегабайт.

      Во-вторых, благодаря постоянному расширению покрытия 4G от Киевстар. Сейчас сеть четвертого поколения работает в 6680 больших и малых городах и поселках, где проживает 28,6 млн человек. А это – почти 70% населения.

      Также Киевстар предлагает много удобных способов заменить старую SIM-карту на USIM с поддержкой 4G. Бесплатно в одном из 460 фирменных магазинов оператора или в одном из более чем 8000 тысяч магазинов-партнеров Киевстар. Бесплатно заказав USIM с доставкой через "Укрпочту" или самостоятельно купив новый стартовый пакет с 4G. Все детали доступны по ссылке.

      Напомним, что по данным* независимых экспертов, в сети Киевстар средняя скорость мобильного интернета самая высокая среди всех мобильных операторов Украины. Такие данные приводит в исследовании за 2018 год международная компания Ookla. А в 2019 году новое исследование французской компании nPerf подтвердило высокое качество и скорость услуг мобильной передачи данных в сети Киевстар.

      * Результаты исследования компании Ookla приведены за период с 1 января по 31 декабря 2018 года. Подробная информация доступна на сайте компании по ссылке. Результаты исследования компании nPerf приведены за период с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года. Подробная информация также доступна на сайте компании по по ссыке.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины 4G Интернет
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