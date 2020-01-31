Более 90% дел о детских суицидах прокуратура закрыла

Правоохранители закрыли более 90% уголовных производств, которые были открыты по фактам самоубийств или попыток самоубийств, совершенных детьми.

В 2019 году в Украине зарегистрировали 111 самоубийств или попыток самоубийств несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Каждый седьмой из 111 детей не достиг даже десятилетнего возраста.

Из-за количества противоправных действий против детей в Офисе Генпрокурора отметили, что в Нацполиции защита детей "не была на повестке дня".

В Генпрокуратуре планируют активизировать работу ювенального направления. Уже реформировано соответствующее управление офиса и расширены его полномочия.

В Киеве планируют запустить пилотный проект по принципу американских Центров правосудия по делам детей. Эти центры расследуют случаи жестокого обращения с детьми и отсутствие заботы о них.