Понад 90% справ про дитячі суїциди прокуратура закрила
Правоохоронці закрили понад 90% кримінальних проваджень, які були відкриті за фактами самогубств або спроб самогубств, скоєних дітьми.
У 2019 році в Україні зареєстрували 111 самогубств або спроб самогубств неповнолітніх, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
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Кожен сьомий зі 111 дітей не досяг навіть десятирічного віку.
Через кількість протиправних дій проти дітей в Офісі генпрокурора зазначили, що у Нацполіції захист дітей "не був в порядку денному".
У Генпрокуратурі планують активізувати роботу ювенального напрямку. Вже реформовано відповідне управління офісу та розширені його повноваження.
У Києві планують запустити пілотний проєкт за принципом американських Центрів правосуддя у справах дітей. Ці центрі розслідують випадки жорстокого поводження з дітьми та відсутності турботи про них.