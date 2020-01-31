Понад 90% справ про дитячі суїциди прокуратура закрила

Правоохоронці закрили понад 90% кримінальних проваджень, які були відкриті за фактами самогубств або спроб самогубств, скоєних дітьми.

У 2019 році в Україні зареєстрували 111 самогубств або спроб самогубств неповнолітніх, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

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Кожен сьомий зі 111 дітей не досяг навіть десятирічного віку.

Через кількість протиправних дій проти дітей в Офісі генпрокурора зазначили, що у Нацполіції захист дітей "не був в порядку денному".

У Генпрокуратурі планують активізувати роботу ювенального напрямку. Вже реформовано відповідне управління офісу та розширені його повноваження.

У Києві планують запустити пілотний проєкт за принципом американських Центрів правосуддя у справах дітей. Ці центрі розслідують випадки жорстокого поводження з дітьми та відсутності турботи про них.