Больше бюджет – больше коррупция, – ректор Международного института бизнеса

Нардепы в первом чтении приняли главную смету страны. Они предложили в бюджет 2000 поправок. Согласно им, бюджет должен увеличиться втрое. Но во сколько бы раз его не увеличивали, все равно будут слишком бедные люди и слишком богатые.

Представительница правительства в парламенте Ирина Верещук подчеркнула, что социальные вопросы требуют такого количества денег, что не хватит никакого бюджета, даже если бы его увеличили в три раза.

Читайте также: Рада приняла закон о госбюджете на 2020 год в первом чтении

В противовес этому ректор Международного института бизнеса Александр Савченко заявил, что бюджет нужно не увеличивать, а уменьшать.

Смотрите, есть очень жесткая закономерность. Чем больше бюджет, тем меньше темпы экономического роста. Потому что через бюджет государство забирает средства у украинцев, честного бизнеса и перераспределяет их в пользу чиновников, монополистов, олигархов. Эту пропасть нужно решать другим способом,

– сказал Савченко.



Проект госбюджета

Он предлагает уменьшить коррупционный налог. Дело в том, что все украинцы платят коррупционный налог монополистам, олигархам и коррупционером, добавил Савченко. По его подсчетам, он составляет примерно 7 – 8% ВВП, а это 10 миллиардов долларов.

И этих 10 миллиардов долларов надо забрать и разделить их среди людей, которые не способны работать, например, пенсионеров. А не раздувать бюджет. Почему? Повторю, больше бюджет – более коррупции. Самый легкий способ уменьшить коррупцию – не стукачество, а уменьшение количества чиновников,

– отметил ректор Международного института бизнеса.