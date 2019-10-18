Більше бюджет – більше корупції, – ректор Міжнародного інституту бізнесу

Нардепи у першому читанні ухвалили головний кошторис країни. Вони запропонували до бюджету 2000 поправок. Згідно з ними, бюджет мав би збільшитися втричі. Але у скільки б разів його не збільшували, все одно будуть надто бідні люди і надто багаті.

Представниця уряду у парламенті Ірина Верещук наголосила, що соціальні питання потребують такої кількості грошей, що не вистачить жодного бюджету, навіть якби його збільшили втричі.

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Напротивагу цьому ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко заявив, що бюджет потрібно не збільшувати, а зменшувати.

Дивіться, є дуже жорстка закономірність. Чим більше бюджет, тим менші темпи економічного зростання. Бо через бюджет держава забирає кошти в українців, чесного бізнесу і перерозподіляє їх на користь чиновників, монополістів, олігархів. Оцю прірву треба вирішувати в інший спосіб,

– зауважив Савченко.



Проєкт держбюджету

Він пропонує зменшити корупційний податок. Річ у тім, що всі українці сплачують корупційний податок монополістам, олігархам і корупціонером, додав Савченко. За його підрахунками, він складає приблизно 7 – 8% ВВП, а це 10 мільярдів доларів.

І оцих 10 мільярдів доларів треба забрати та розділити їх серед людей, які не здатні працювати, наприклад, пенсіонерів. А не роздувати бюджет. Чому? Повторю, більше бюджет – більше корупції. Найлегший спосіб зменшити корупцію – не стукацтво, а зменшення кількості чиновників,

– зазначив ректор Міжнародного інституту бізнесу.