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      Більше бюджет – більше корупції, – ректор Міжнародного інституту бізнесу

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      Нардепи у першому читанні ухвалили головний кошторис країни. Вони запропонували до бюджету 2000 поправок. Згідно з ними, бюджет мав би збільшитися втричі. Але у скільки б разів його не збільшували, все одно будуть надто бідні люди і надто багаті.

      Представниця уряду у парламенті Ірина Верещук наголосила, що соціальні питання потребують такої кількості грошей, що не вистачить жодного бюджету, навіть якби його збільшили втричі.

      Читайте також: Рада ухвалила закон про держбюджет на 2020 рік у першому читанні

      Напротивагу цьому ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко заявив, що бюджет потрібно не збільшувати, а зменшувати. 

      Дивіться, є дуже жорстка закономірність. Чим більше бюджет, тим менші темпи економічного зростання. Бо через бюджет держава забирає кошти в українців, чесного бізнесу і перерозподіляє їх на користь чиновників, монополістів, олігархів. Оцю прірву треба вирішувати в інший спосіб,
      – зауважив Савченко.


      Проєкт держбюджету

      Він пропонує зменшити корупційний податок. Річ у тім, що всі українці сплачують корупційний податок монополістам, олігархам і корупціонером, додав Савченко. За його підрахунками, він складає приблизно 7 – 8% ВВП, а це 10 мільярдів доларів.

      І оцих 10 мільярдів доларів треба забрати та розділити їх серед людей, які не здатні працювати, наприклад, пенсіонерів. А не роздувати бюджет. Чому? Повторю, більше бюджет – більше корупції. Найлегший спосіб зменшити корупцію – не стукацтво, а зменшення кількості чиновників,
      – зазначив ректор Міжнародного інституту бізнесу.


      Що закладено у держбюджет

      blog_ava
      Менопауза: коли починається, симптоми та наслідки
      сьогодні
      8117
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Новини політики Бюджет Бізнес
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