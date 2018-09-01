Более четверти населения Швейцарии составляют иностранцы

Сейчас количество иностранцев в Швейцарии составляет более четверти населения страны. Однако, по последним данным, количество вновь прибывших иммигрантов снижается.

Об этом сообщило издание The Local.

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Отмечается, что в конце 2018 года общая численность населения Швейцарии составляла 8,48 миллиона человек, среди которых 2,13 миллиона иностранных граждан, что составляет 25,1 процент всех жителей страны.

Более половины иностранных жителей Швейцарии родились в стране или прожили здесь не менее десяти лет.

Подавляющее количество иностранцев в Швейцарии – европейцы. Самую большую группу составляют итальянцы, потом немцы и португальцы.

Количество новых мигрантов в стране постепенно уменьшается. На данный момент примерно 171 тысяча иностранцев переехали в Швейцарию. По сравнению с 2016 годом этот показатель уменьшился на 20 тысяч.