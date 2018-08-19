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ДТП В ПОЛЬШЕ С УКРАИНСКИМ АВТОБУСОМ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ

В Швейцарии мусульманской паре отказали в гражданстве из-за рукопожатия

186 Читати новину українською
Рукопожатие
Рукопожатие / changeua.com

Мусульманской супружеской паре из Северной Африки отказали в предоставлении гражданства Швейцарии после того, как на собеседовании они отказались пожать руки лицам противоположного пола.

Об этом сообщает BBC.

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Представители власти заверили, что отказ в предоставлении гражданства не связан с религиозной принадлежностью. По их словам, отказ от рукопожатия свидетельствует о нежелании интегрироваться и неуважение к гендерному равенству.

Между тем, мэр Лозанны Грегори Юно заявил, что свобода вероисповедания гарантирована законами страны, однако "никакие религиозные практики не должны нарушать закон".

"Конституция и равенство полов выше фанатизма", – заявил член комиссии по предоставлению гражданства Пьер-Антуан Ильбран.

Власти Швейцарии утверждает, что лица, претендующие на гражданство страны, должны быть готовы к основательной интеграции в общество, демонстрировать приверженность ценностям Швейцарии, ее институтам, а также уважать законы страны.

Теги: беженцы Швейцария
Источник: 24 Канал
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