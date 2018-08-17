Журналист рассказал об ужасном отношении хорватских пограничников к мигрантам

Еще в 2015 году было понятно, что неконтролируемый поток беженцев из Азии и Африки приведет к бурному росту популярности ультраправых партий и поставит под угрозу фундамент современной западной цивилизации.

Об этом в своем блоге "Безумный мир" заявил международный обозреватель Иван Яковина.

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"Мне тогда отвечали, что я – паникер, а Европа и не с такими проблемами справлялась. Поэтому, мол, волноваться тут нечего, ситуация абсолютно рабочая, все будет хорошо. Ну а меня называли чуть ли не расистом. Прошло три года. Прибывшие тогда в ЕС азиаты и африканцы (включая граждан Малави) пообжились, и есть первые итоги", – сказал он.

Яковина отмечает, что один из самых ярких результатов миграционного кризиса – Brexit. Большинство британцев попросились вон из ЕС, главным образом, из-за беспорядочной миграционной политики Брюсселя. Экономичемкие причины там были вторичны.

Большинство британцев хочет выйти из ЕС

О выходе также задумываются Польша, Венгрия, Чехия и Словакия. Они открыто конфликтуют с ЕС, не желая принимать у себя ни одного иммигранта их Африки и Азии. Первые две страны из этого списка вообще стали законодателями ультраправой моды в Европе.

Поскольку Венгрия и Австрия обнесли себя стенами, в беженцев, идущих в Германию из Турции и Греции, осталась одна лазейка на север – через Хорватию. Там стены пока нет. Но есть кое-что хуже – хорватские пограничники. Они вылавливают мигрантов, переходящих границу, бьют их, ломают им телефоны, отбирают деньги и ценности, после чего силой выдворяют обратно – на территорию Боснии и Герцеговины,

– рассказал журналист.

Беженцы, конечно, в шоке: к такому отношению они привыкли у себя, в Азии и Африке, но не ожидали от мягких и добрых европейцев. Но хорваты, как выяснилось, не такие уж и хорошие. Интересно, что пограничники даже не делают особой тайны из своего поведения с нелегалами. Хорваты хотят, чтобы после таких историй к ним больше никто не лез. Таким образом создается еще одна – невидимая – стена в Европе.

Но и это не все! Даже Новая Зеландия – сравнительно небольшая, далекая, оторванная от всего мира страна – задумалась сейчас об ограничении миграции. Там вступил в силу закон, согласно которому только граждане этой страны (а также Австралии и Сингапура) имеют право покупать там недвижимость,

– добавил Яковина.

"Интересно" выглядят и рекламные плакаты ультраправых, как табло в зоне вылета аэропорта, где указаны страны: Узбекистан, Турция, Эритрея, Сирия, Афганистан, Сомали, Ирак. И над всем этим надпись: "Пора домой!"

Видео полного выпуска "Безумного мира" за 17 августа 2018