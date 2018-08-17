Амулеты из детей: о чем говорят ритуальные убийства в Малави

Довольно странная история с элементами колдовства и магии на днях произошла в африканской стране Малави. Съемочная группа проекта ВВС Africa Eye отправилась в это небольшое государство, чтобы расследовать на месте серию загадочных исчезновений и убийств местных детей.

По прибытии журналисты выяснили, что в этом деле явно замешано так называемое "мути" – древняя и жуткая колдовская практика. Суть ее работы примерно такова: человек, у которого есть какие-то серьезные проблемы, идет к колдуну, платит ему большие деньги. Тот организовывает похищение невинного ребенка и приносит его в жертву "могущественным злым духам".

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После этого голову и другие части тела несчастного специальным образом обрабатывают, делая из них "магические амулеты". Считается, что эти амулеты дают своим владельцам власть над духами, которые и решают для них самые разные проблемы.

Если бы эта практика не была связана с риутальными убийствами, то большого вреда от нее не было бы. Но она связана. Вот журналисты и решили сделать об этом фильм.



В Малави прокатилась волна ритуальных убийств

Для этого они представились одному из местных колдунов богатыми клиентами, которым нужно решить какие-то проблемы. Но дальше этого дело не пошло, так как местные жители заподозрили в журналистах организаторов убийств своих детей и решили убить их самих. Сотрудникам BBC только чудом удалось спастись от разъяренной толпы.

Вы спросите: "Все хорошо закончилось?" И да, и нет. С одной стороны, прекрасно, что в данном случае никто не пострадал. С другой – эта история обнажила серьезные проблемы Малави, да и всей Африки.

Во-первых, дети реально пропадают. Ритуальные убийства там – вполне обычное дело. Во-вторых, первая же реальная попытка расследовать это жуткое явление едва не закончилась смертью самих расследователей. То есть убийства не раскрыты, виновники не наказаны, дети будут продолжать исчезать. В-третьих, (и это, наверное, самое важное) местные жители в колдовство верят. В XXI веке, когда на Марс летят космические корабли, когда все знания за всю историю человечества доступны в смартфоне любого малавийца, он все все равно верит в ритуалы, в магию, в жертвоприношения и все такое прочее.

Все же там прекрасно знают, кто занимается этим самым "мути". Но колдуны не умирают от голода. Они не меняют квалификацию на бухгалтеров или программистов. Они работают колдунами и неплохо живут.

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Богатые малавийцы платят им за "магические" амулеты из детей бедных малавийцев. А те настолько запуганы, что не жалуются в полицию, а сами платят колдунам за менее серьезные "волшебные" услуги. Да и полиция, я не сомневаюсь, сама свято верит в колдовство и магию.

Разорвать этот порочный круг практически невозможно. Вот журналисты BBC попытались – и чуть сами не погибли. Наверное, только очень серьезные государственные репрессии и массированные вложения в образование могли бы исправить ситуацию.



В Малави дети продолжают изчезать

Но этого тоже наивно ждать. Любому правительству мира намного проще управлять темными людьми, которые живут в дикой нищете и верят в помощь магических и религиозных амулетов, а не образования и критического мышления.

Одна вот только беда. Там, где вместо инноваций – молитвы, ритуалы, колдуны и церкви, живется обычно не очень хорошо. Очень часто люди из таких стран массово сбегают.

Но и тут есть свои проблемы: в более продвинутых странах местные жители обычно не очень рады тем, у кого голова забита магическим и религиозным мышлением во всех его странноватых проявлениях.

Стены мира

Я очень хорошо помню масштабный миграционный кризис в Европе 2015 года. Тогда я кричал на каждом углу, что неконтролируемый поток беженцев из Азии и Африки приведет к бурному росту популярности ультраправых партий и поставит под угрозу фундамент современной западной цивилизации.

Мне тогда отвечали, что я – паникёр, а Европа и не с такими проблемами справлялась. Поэтому, дескать, волноваться тут нечего, ситуация совершенно рабочая, все будет хорошо. Ну а меня называли едва ли не расистом.

Прошло три года. Приехавшие тогда в ЕС азиаты и африканцы (включая граждан Малави) пообжились, поэтому есть возможность посмотреть на первые итоги.

Первое, что приходит на ум – Brexit. Большинство британцев попросились вон из ЕС главным образом из-за беспорядочной миграционной политики Брюсселя. Экономические причины там были вторичны.



Большинство британцев попросились вон из ЕС

О выходе задумываются Польша, Венгрия, Чехия и Словакия. Они открыто конфликтуют с ЕС, не желая принимать у себя ни единого иммигранта их Африки и Азии. Первые две страны из этого списка вообще стали законодателями ультраправой моды в Европе.

В Австрии создано коалиционное правительство между правыми и ультраправыми. Сейчас оно очень быстро строит стены по периметру границ и тоже обещает своим гражданам на порог не пускать мигрантов.

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Италией управляет коалиция правых и левых популистов. В последний месяц Италия официально запретила вход в свои порты судов с мигрантами на борту. Одно такое судно – "Аквариус" – уже второй раз получает итальянский отказ. В результате этот корабль пришвартовался на Мальте. Но и то лишь при условии, что в этом небольшом островном государстве ни одного человека с "Аквариуса" не останется. Их у себя примут Франция, Германия, Люксембург, Португалия и Испания.



Судно "Аквариус" второй раз получает итальянский отказ

Поскольку Венгрия и Австрия обнесли себя стенами, у беженцев, идущих в Германию из Турции-Греции, осталась одна лазейка на север – через Хорватию. Там стены пока нет. Но есть кое-что похуже – хорватские пограничники. Они вылавливают переходящих границу мигрантов, избивают их, ломают им телефоны, отбирают деньги и ценности, после чего силой выдворяют назад – на территорию Боснии-Герцеговины.

Беженцы, конечно, в шоке: к такому обращению они привыкли у себя, в Азии и Африке, но не ожидали от мягких и добрых европейцев. Но хорваты, как выяснилось, не такие уж и добрые. Интересно, что пограничники даже не делают особой тайны из своего обращения с нелегалами. Хорваты хотят, чтобы после таких историй к ним больше никто не лез. Таким образом создется еще одна – незримая – стена в Европе.

Еще интереснее дела обстоят в Швеции. В 2015 году эта страна приняла больше всех беженцев в пересчете на душу населения. Тогда знакомые шведы мне говорили, что это их моральный долг и что они иначе не могут. Сейчас вот выясняется, что могут. В стране стремительно набирает популярность партия "Шведские демократы". Это ультраправые, обещающие запретить всю незаконную миграцию в свою страну, а также выслать тех, кто уже приехал без достаточных на то оснований.

Интересно выглядят рекламные плакаты ультраправых, как табло в зоне вылета аэропорта, где указаны страны: Узбекистан, Турция, Эритрея, Сирия, Афганистан, Сомали, Ирак. И над всем этим надпись: "Пора домой!"

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Многие шведы считают, что люди с уникальной африканской и азиатской культурой должны вернуться к себе. Дело в том, что с точки зрения местных, приезжие не всегда ведут себя достаточно корректно и уважительно. Несколько дней назад в нескольких городах на юге Швеции неизвестные молодые люди разбили битами и сожгли десятки автомобилей обычных людей. Полиция никого не поймала.

Конечно, может оказаться, что это коренные шведы так отдыхают. Ну а вдруг? Впрочем, в это мало кто верит. Наверное, со времен викингов местные молодые люди не демонстрировали любви к таким способам проводить досуг. Зато известно, кто это делает довольно регулярно. Восточная молодежь во Франции, например, так часто развлекается.



В Швеции уже сожгли десятки авто

В общем, эта история с горящими машинами только добавила популяности шведским правым и ультраправым, которые хотят возвести еще одну стену в Европе – между своей страной и основной частью континента.

Но и это не все! Даже Новая Зеландия – сравнительно небольшая, далекая, оторвання от всего мира страна – задумалась сейчас об ограничении миграции. Там вступил в силу закон, согласно которому только граждане этой страны (а также Австралии и Сингапура) имеют право покупать там недвижимость.

Дело в том, что в последние годы там почти вдвое выросли цены на землю, дома и квартиры. Причина – гигантский поток богатых истоностранцев (прежде всего, китайцев), которые видят в Новой Зеландии подобие Ноева Ковчега, где можно будет выжить, даже когда весь мир погрузится в ад атомной войны, глобальных изменений климата, кошмарных эпидемий, зомби-апокалипсиса или чего-то еще из этой серии.

Проблема, правда, в том, что сами новозеландцы часто не могут себе позволить жилье по космическим ценам. Поэтому они ввели запрет на покупку недвижимости.

В общем, если вы, как богатый китаец, решите сбежать от всего мира в Новую Зеландию, вам придется жить там в съемной квартире или у друзей, пока вы не получите гражданства. Либо стройте себе дом самостоятельно!