США сходят с ума: как "воставший из мертвых" Кеннеди поможет Трампу

Невероятно странное общественное движение быстро набирает популярность в США. Оно кажется совсем безумным, но игнорировать его нельзя, так как в его рядах уже миллионы людей.

Я сейчас расскажу, о чем речь, а вы постарайтесь не кидать в меня тапком – это не мои идеи, более того, это уже почти официальная позиция сторонников Дональда Трампа.

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Они считают, что в XX веке реальная власть в США оказалась в руках "глубокого государства" – тайной группы злых и нехороших людей, своеобразного "мирового правительства".

В эту группу входят влиятельтые политические династии – Буши, Клинтоны, теперь еще и Обамы, почему-то английская королева Елизавета II, крупные банкиры и бизнесмены (Ротшильды, Джордж Сорос), все руководство Демократической и Республиканской партий США, руководители спецслужб и силовых ведомств, ну и, конечно, СМИ. Без медиа ни один нормальный заговор не обходится.

Все эти "злодеи" и их организации отодвинули простой народ от управления Америкой и сделали людей своими марионетками. Опасаясь за свою власть, они стравливают бедных и богатых, белых и черных, мусульман и христиан, американцев и европейцев. Это вот "глубокое госдуарство" делает все, лишь бы только никто не обратил внимания на него.

Но бесконечно это продолжаться не могло. В 1960-х годах прошлого века против "мирового правительства" поднялся хороший парень, настоящий американец, патриот – Джон Кеннеди. Но как только он начал расчищать эти авгиевы конюшни, как его тут же убили. Его брата Роберта – тоже. Злодеи тогда победили, мир на полстолетия оказался у их ног.



Джон Кеннеді

Вот до этих пор все звучит как обычная теория заговора. Но дальше начинается веселье. Сын убитого президента – Джон Кеннеди-младший вырос и решил поднять знамя борьбы против "глубокого государства". В 1999 году он инсценировал собственную смерть, чтобы уйти в подполье и оттуда начать борьбу против злодейской организации. (По официальной версии, Кеннеди-младший разбился на самолете).

Далее он стал собирать вокруг себя команду патриотов - высокопоставленных военных и сотрудников спецслужб. Свою "добрую" организацию Кеннеди назвал Q. В правительстве США этой буквой (17 в латинском алфавите) обозначают высший уровень допуска к государственной тайне. Альтернативное название – QAnon (производное от Q и Anonymous).

Восставший из мертвых сын президента Кеннеди, находясь в подполье, создал в Вашингтоне добрую тайную организацию для борьбы против злодейского мирового правительства. В 2016 году входящие в Q люди очень боялись, что на выборах президента победит Хиллари Клинтон –кандидат от мирового правительства. Чтобы этого не произошло, они даже были готовы устроить патриотический военный переворот и взять власть в свои руки.

Но потом они поняли, что приход к власти военных напугает не только злодеев по всему миру, но и хороший простой народ. Канон сработал хитрее – он тайно выступил на выборах в поддержку Дональда Трампа, который благодаря этому победил.

Важный момент – Трампа Q считает отличным парнем – честным, прямым и волевым. Тем самым человеком, который очень нужен Америке в сложное время. Тут же повсюду стали мелькать фотографии молодого Кеннеди и Трампа вместе. Они, конечно, старые, но какая уже разница?

Ну и главное – сейчас на сайтах сторонников Q множится информация о том, что Трамп и Кеннеди в скором времени собираются убрать со всех постов и арестовать всех представителей "глубокого государства". Начинать будут с Клинтонов и Обамы, а потом уже возьмутся за алчных банкиров, бесчестных олигархов и, конечно же, за лживых, мерзких и циничных журналистов.

Люди, которые верят в спасение человечества от "Глубокого государства" с помощью Q, абсолютно уверены, что после этого сначала в США, а потом и во всем мире наступит почти рай земной. Как христиане - второго пришествия, они ждут массовых арестов, посадок и, в общем-то респрессий. Не в России или в Китае, а в США.

Тут можно провести интересую параллель. Если в России многие, как в сказках, верят в доброго царя, то в США выросшие на комиксах и фильмах люди мечтают о супергероях.

Американцы с низким уровнем дохода и образования запросто готовы поверить в то, что где-то в Вашингтоне добрые и патриотичные супергерои днем ведут себя как обычные люди, а вечером надевают латексные костюмы и идут сражаться против таких же суперзлодеев, захвативших мир.



Дональд Трамп

Эта теория заговора наоборот (или теория "хорошего заговора") распространяется по Америке, как пожар в сухой степи. В историю с Q верят уже миллионы людей. О ней день и ночь сообщают главные американские СМИ.

Никто сейчас точно не знает, кто именно скрывается под именем Q. Все сообщения этого человека (или группы людей) появляются на сайте анонимных объявлений 4chan. Потом их уже по сети разносят многочисленные сторонники. Кем бы ни был Q, его (или их) политика подозрительно напоминает российскую. Q требует от своих сторонников не верить либеральным СМИ, которые, якобы, "все врут".

Не верить американским спецслужбам, которые находятся под контролем "мирового правительства". Не верить своим конгрессменам и сенаторам, так как они - куплены "глубоким государством". Проще говоря, Q работает на разрушение фундамента американского общества и на поддержку Дональда Трампа.

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Это очень живучий мыслевирус. И я надеюсь, что он будет нейтрализован до того, как сумеет серьезно ослабить американское государство. А в наличии такой цели я почти не сомневаюсь: вся эта история с Q появилась как раз перед осенними парламентскими выборами в США. Именно на этих выборах будет решаться, отправят Трампа в отставку или нет – ставки очень высоки!