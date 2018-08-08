Репрессии в США: как здоровая страна может перерости в опасную

В последнее время в США очень часто и на довольно высоком уровне звучат слова, которым, я считаю, не должно быть места в цивилизованном обществе. Смотрите: во время предвыборной кампании 2016 года на митингах Дональда Трампа участники постоянно вместе дружно скандировали "lock her up!", то есть – "сажай ее!". Речь шла о его сопернице на выборах – Хиллари Клинтон.

Репрессии в США

Как мы сами неплохо знаем, своих политических соперников и соперниц обычно сажают крайне неприятные персонажи, Виктор Янукович например. Это, конечно, не означает, что все противники авторитарных диктаторов – ангелы с крыльями, но тупо сажать их в демократических странах как-то не принято.

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Трамп же воспринимал такие призывы с большим удовольствием. Он явно не имеет ничего против отправки Хиллари Клинтон в тюрьму. (Кстати, я лично считаю, что она и правда жулик, но все равно я против ее посадки при Трампе. В цивилизованных странах так не делается!). "Сажай ее – это первое".



Хиллари Клинтон

Второе – "Враги народа". Это выражение в истории человечества постоянно употреблялось только в трех случаях. В нацистской Германии так называли евреев и цыган. В сталинской России – вообще всех, кто хоть полунамеком был против режима. Ну и сейчас вот Дональд Трамп оказался в этой замечательной компании.

Он постоянно называет либеральную прессу, да и американских либералов в целом – "врагами народа". Очевидные ассоциации, которые тут же приходят на ум, его не смущают. А на его митингах участники требуют посадить уже не ее (Хиллари), а их всех. Чувствуете, да, как эта история развивается?

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Третье – теория заговора Q (или Qаnon), о которой я рассказывал в предыдущей передаче. Миллионы сторонников этой теории считают, что в самом недалеком времени Трамп и тайная организация Q вместе начнут массовые аресты и посадки членов злобной мировой закулисы. Причем они точно знают, кто имеется в виду: все те люди – Клинтоны, журналисты, банкиры и просто американские либералы.

Четвертое – для массовых репрессий общество должно жить в ощущении опасности. Люди должны думать, что враги где-то тут, за углом. Или даже под кроватью сидят и козни строят. Созать такую атмосферу в США очень сложно, почти невозможно. Это здоровая страна. Но работа в этом направлении уже идет. На неделе в городе Портленд (штат Орегон) состоялся марш правых и ультраправых активистов, евангелистов, националистов и расистов. Они маршем прошлись по городу с огнестрельным оружием. При этом они ловили и били всех тех, кто, как им казалось, выступает против них.

А в очень левом Портленде – это практически все городское население. Это была сознательная провокация, акция запугивания обычных людей.

При этом участники марша честно признавались, что в американском обществе началась (как они говорят) "Холодная гражданская война". И участвуют в ней они – (то есть сторонники Трампа) с одной стороны и леваки-либералы с другой стороны.

Эти люди сознательно делят свой же народ на две части – "правильных" и "неправильных". Причем говорят, что с "неправильными" готовы воевать.

Из Киева, конечно, сложно сказать, что это такое – тупейшая провокация или даже работа каких-нибудь российских спецслужб. Они, я уверен, просто в восторге от таких разговоров.

Но намного важнее сейчас вот что: сам Дональд Трамп или его окружение, или его хозяева из России или все они вместе – готовят что-то очень нехорошее. Все эти разговоры о "врагах народа", о массовых репрессиях – арестах и посадках и даже о гражданской войне – это очень нездоровая фигня. Я бы даже сказал, "очень больная и безумная фигня". Эта дорожка может очень далеко завести.

И вот что еще интересно. Довольно скоро – уже в ноябре нынешнего года в США пройдут парламентские выборы. Есть очень высокая вероятность того, что на них победит оппозиция – то есть Демократическая партия США. Если так и произойдет, то она почти наверняка начнет процедуру импичмента президента. Он в последние месяцы столько всего наговорил, что уже точно будет за что его отставить.



Парламент США

Оказавшись перед угрозой позорного катапультирования из Белого дома, Трамп и правда может начать что-то очень безумное. Я почти не сомневаюсь в этом. Понимаете, он реально – очень странный человек. Вот посмотрите, как он себя ведет на митинге на виду у всего мира.

Необратимость изменения климата

Впрочем, разного рода дичь, которая сейчас вытворяет Дональд Трамп в США, покажется детскими шалостями в сравнении с тем, что нас ждет в случае начала масштабных климатических изменений.

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Ведущие климатологи мира опубликовали в журнале Академии наук США очень мрачное исследование на эту тему. Согласно авторам, мир находится на пороге начала необратимой цепи климатических событий нарастающей силы, которые будут следовать друг за другом по принципу падающих костяшек домино.

В очень простом виде это выглядит так: даже небольшое, совсем для нас незаметное повышение общей температуры в мире вызовет обильное таяние вечной мерзлоты в Сибири и в Канаде. Разморозятся огромные болота, из которых высвободится колоссальное количество метана. Это очень мощный парниковый газ. Он еще сильнее разогреет атмосферу, после чего начнется массовое таяние льдов в Гренландии и Антарктиде.



Таяние льда

Это остановит течение Гольфстрим, что разогреет Африку до просто кошмарных температур, выжигающих растительность и расширяющих пустыни.

Ну и так далее. В финале нас, видимо, ждет горячая планета с огромным уровнем моря и полный хаос в человеческой цивилизации. Ее, может, и вовсе не останется.

Тут надо сказать, что в прошлом на нашей планете климат много раз менялся. От очень жаркого к почти полному обледенению и обратно. Это, в общем, нормально. Но! Никогда еще эти изменения не проходили так быстро – не за тысячи и миллионы лет, а за десятки и сотни. Кроме того, раньше на Земле не было людей. Особенно в таких количествах и с ядерным оружием.

А сейчас они (то есть мы) есть. И, как показывает пример Дональда Трампа и многих других президентов, ничего хорошего от нас ждать не приходится. Составители доклада говорят, что у нас есть еще немного времени, чтобы заняться этой проблемой и остановить всю цепь неприятных событий. Я бы хотел в это верить, но, если честно, очень уж я сомневаюсь в благоразумии нашего вида.