Журналіст розповів про жахливе ставлення хорватських прикордонників до мігрантів

Ще у 2015 році було зрозуміло, що неконтрольований потік біженців з Азії та Африки призведе до бурхливого зростання популярності ультраправих партій і поставить під загрозу фундамент сучасної західної цивілізації.

Про це у своєму блозі "Безумный мир" заявив міжнародний оглядач Іван Яковина.

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"Мені тоді відповідали, що я – панікер, а Європа і не з такими проблемами справлялася. Тому, мовляв, хвилюватися тут нема чого, ситуація абсолютно робоча, все буде добре. Ну а мене називали чи не расистом. Минуло три роки. Прибулі тоді в ЄС азіати і африканці (включаючи громадян Малаві) пообжились, і є перші підсумки", – сказав він.

Яковина наголошує, що один з найяскравіших результатів міграційної кризи – Brexit. Більшість британців попросилися геть із ЄС, головним чином, через безладну міграційну політику Брюсселя. Економічні причини там були вторинні.



Більшість британців хоче вийти з ЄС

Про вихід також замислюються Польща, Угорщина, Чехія і Словаччина. Вони відкрито конфліктують з ЄС, не бажаючи приймати у себе жодного іммігранта їх Африки і Азії. Перші дві країни з цього списку взагалі стали законодавцями ультраправої моди в Європі.

Оскільки Угорщина і Австрія обнесли себе стінами, у біженців, що йдуть до Німеччини з Туреччини та Греції, залишилася одна лазівка ​​на північ – через Хорватію. Там стіни поки немає. Але є дещо гірше – хорватські прикордонники. Вони виловлюють мігрантів, які переходять кордон, б'ють їх, ламають їм телефони, відбирають гроші і цінності, після чого силою видворяють назад – на територію Боснії-Герцеговини,

– розповів журналіст.

Біженці, звичайно, шоковані: до такого ставлення вони звикли у себе, в Азії та Африці, але не очікували від м'яких і добрих європейців. Але хорвати, як з'ясувалося, не такі вже й добрі. Цікаво, що прикордонники навіть не роблять особливої ​​таємниці зі свого поводження з нелегалами. Хорвати хочуть, щоб після таких історій до них більше ніхто не ліз. Таким чином створюється ще одна – невидима – стіна в Європі.

Але і це не все! Навіть Нова Зеландія – порівняно невелика, далека, відірвана від усього світу країна – задумалася зараз про обмеження міграції. Там вступив в силу закон, згідно з яким тільки громадяни цієї країни (а також Австралії та Сінгапуру) мають право купувати там нерухомість,

– додав Яковина.

"Цікаво" виглядають і рекламні плакати ультраправих, як табло в зоні вильоту аеропорту, де вказані країни: Узбекистан, Туреччина, Еритрея, Сирія, Афганістан, Сомалі, Ірак. І над усім цим напис: "Час додому!"

Відео повного випуску "Безумного мира" за 17 серпня 2018