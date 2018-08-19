У Швейцарії мусульманській парі відмовили в громадянстві через рукостискання

Мусульманській подружній парі з Північної Африки відмовили в наданні громадянства Швейцарії після того, як на співбесіді вони відмовилися потиснути руки особам протилежної статі.

Про це повідомляє BBC.

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Представники влади запевнили, що відмова в наданні громадянства не пов'язана з релігійною приналежністю. За їхніми словами, відмова від рукостискання свідчить про небажання інтегруватися і неповагу до гендерної рівності.

Тим часом, мер Лозанни Грегорі Юно заявив, що свобода віросповідання гарантована законами країни, проте "жодні релігійні практики не мають порушувати закон".

"Конституція і рівність статей вищі за фанатизм", – заявив член комісії з надання громадянства П'єр-Антуан Ільбран.

Влада Швейцарії стверджує, що особи, які претендують на громадянство країни, мають бути готові до ґрунтовної інтеграції в суспільство, демонструвати відданість цінностям Швейцарії, її інститутам, а також поважати закони країни.