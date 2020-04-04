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      Более миллиона случаев COVID-19 в мире: реальна ли эта цифра

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      Количество выявленных случаев больных COVID-19 в мире перешагнуло отметку в один миллион. Погибли от опасного недуга 60 тысяч человек. Впрочем некоторые эксперты утверждают, что реальная картина пандемии в мире может быть другой.

      Подсчеты Китая и США

      С декабря коварный вирус унес жизни более трех тысяч жителей Китая. 76 тысяч граждан выздоровели, еще полторы тысячи находятся на лечении. В США считают, что эти данные не соответствуют действительности.

      К слову Реальное количество инфицированных коронавирусом в мире – до 10 миллионов человек, – эксперт

      "В секретном отчете американских разведслужб утверждается, что данные Китая по коронавирусу ложные: там занизили количество подтвержденных случаев заражения и смерти", – говорится в издании Foreign Policy.

      В подтверждение своих выводов американские разведчики приводят сообщения жителей провинций Хубэй, наиболее пораженной COVID-19, о нескольких тысячах урн возле похоронных бюро. А также сообщения отдельных журналистов в соцсетях с жалобами на местных чиновников. В Белом доме пока осторожно относятся к этой информации.

      Относительно точности их данных, то я не веду статистику по Китаю,
      – пояснил президент США Дональд Трамп.

      Не ведут статистику в Белом доме и относительно заражений и смертей в Иране и КНДР, где режимы тоже могут скрывать реальную картину.

      В самом же Китае признали, что их данные таки не были достаточно точными. Но не из-за того, что местные чиновники могли их искажать, боясь наказаний из Пекина, а потому что во внимание не принимали асимптоматичных носителей COVID-19. С 1 апреля в Поднебесной изменили систему подсчета случаев заражения и смертности.

      "Сразу после обнаружения асимптоматичного носителя COVID-19 медицинские учреждения должны доложить онлайн об этом в течение двух часов и заполнить соответствующую эпидемиологическую документацию в течение 24 часов", – помощник директора Бюро по контролю над заболеваемостью Ван Бин.

      Подсчеты Италии и других стран

      Проблемы с подсчетом жертв COVID-19 возникли и в Италии, которая уже обогнала Китай по количеству смертей и заражений. Но связаны они с другими факторами.

      Уровень летальности, который все используют, – не реалистичный, он не отражает реальную ситуацию,
      - директор Института исследований международной политики Паоло Магри.

      Дело в том, что в разных регионах Италии действуют различные протоколы относительно определения признаков COVID-19 и назначения тестирований.

      • Там так же как и в Китае не регистрируют асимптоматических больных.
      • Также при установлении причин смерти могут прежде всего указать на сопутствующие заболевания, которые обострились на фоне COVID-19. Поэтому получается, что этот показатель сильно разнится от региона к региону.

      Похожие проблемы возникают и в других государствах мира.

      "Мы до сих пор не знаем, сколько людей имеет скрытую инфекцию без всякой симптоматики. Например, для других болезней таких как грипп, насчитывается в 10 раз больше людей без симптомов, чем с симптомами. И если для COVID-19 это окажется верным, то это сильно повлияет на способ борьбы со вспышкой этой болезни", – пояснил профессор Лондонской школы гигиены Мартин Хибберт.

      Обратите внимание Во время эпидемии коронавирус важно говорить правду о количестве больных: Супрун

      Сейчас каждая страна отдельно устанавливает критерии для определения признаков COVID-19, назначения тестирований и соответствующей регистрации случаев. Поэтому и уровень летальности сильно различается между странами. Если в Испании этот показатель составляет более 7%, то в Германии только половину одного процента.

      Чтобы установить реальную картину пандемии COVID-19, необходимо унифицировать критерии регистрации зараженных и умерших и проводить больше тестирований для выявления асимптоматичних больных.

      Коронавірус у цифрах
      Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

      Автор: Мария Савчук
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Украины Здоровье Новости Здоровье Новости США Китай
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