Более миллиона случаев COVID-19 в мире: реальна ли эта цифра

Количество выявленных случаев больных COVID-19 в мире перешагнуло отметку в один миллион. Погибли от опасного недуга 60 тысяч человек. Впрочем некоторые эксперты утверждают, что реальная картина пандемии в мире может быть другой.

Подсчеты Китая и США

С декабря коварный вирус унес жизни более трех тысяч жителей Китая. 76 тысяч граждан выздоровели, еще полторы тысячи находятся на лечении. В США считают, что эти данные не соответствуют действительности.

К слову Реальное количество инфицированных коронавирусом в мире – до 10 миллионов человек, – эксперт

"В секретном отчете американских разведслужб утверждается, что данные Китая по коронавирусу ложные: там занизили количество подтвержденных случаев заражения и смерти", – говорится в издании Foreign Policy.

В подтверждение своих выводов американские разведчики приводят сообщения жителей провинций Хубэй, наиболее пораженной COVID-19, о нескольких тысячах урн возле похоронных бюро. А также сообщения отдельных журналистов в соцсетях с жалобами на местных чиновников. В Белом доме пока осторожно относятся к этой информации.

Относительно точности их данных, то я не веду статистику по Китаю,

– пояснил президент США Дональд Трамп.

Не ведут статистику в Белом доме и относительно заражений и смертей в Иране и КНДР, где режимы тоже могут скрывать реальную картину.

В самом же Китае признали, что их данные таки не были достаточно точными. Но не из-за того, что местные чиновники могли их искажать, боясь наказаний из Пекина, а потому что во внимание не принимали асимптоматичных носителей COVID-19. С 1 апреля в Поднебесной изменили систему подсчета случаев заражения и смертности.

"Сразу после обнаружения асимптоматичного носителя COVID-19 медицинские учреждения должны доложить онлайн об этом в течение двух часов и заполнить соответствующую эпидемиологическую документацию в течение 24 часов", – помощник директора Бюро по контролю над заболеваемостью Ван Бин.

Подсчеты Италии и других стран

Проблемы с подсчетом жертв COVID-19 возникли и в Италии, которая уже обогнала Китай по количеству смертей и заражений. Но связаны они с другими факторами.

Уровень летальности, который все используют, – не реалистичный, он не отражает реальную ситуацию,

- директор Института исследований международной политики Паоло Магри.

Дело в том, что в разных регионах Италии действуют различные протоколы относительно определения признаков COVID-19 и назначения тестирований.

Там так же как и в Китае не регистрируют асимптоматических больных.

Также при установлении причин смерти могут прежде всего указать на сопутствующие заболевания, которые обострились на фоне COVID-19. Поэтому получается, что этот показатель сильно разнится от региона к региону.

Похожие проблемы возникают и в других государствах мира.

"Мы до сих пор не знаем, сколько людей имеет скрытую инфекцию без всякой симптоматики. Например, для других болезней таких как грипп, насчитывается в 10 раз больше людей без симптомов, чем с симптомами. И если для COVID-19 это окажется верным, то это сильно повлияет на способ борьбы со вспышкой этой болезни", – пояснил профессор Лондонской школы гигиены Мартин Хибберт.

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Сейчас каждая страна отдельно устанавливает критерии для определения признаков COVID-19, назначения тестирований и соответствующей регистрации случаев. Поэтому и уровень летальности сильно различается между странами. Если в Испании этот показатель составляет более 7%, то в Германии только половину одного процента.

Чтобы установить реальную картину пандемии COVID-19, необходимо унифицировать критерии регистрации зараженных и умерших и проводить больше тестирований для выявления асимптоматичних больных.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала