Понад мільйон випадків COVID-19 у світі: чи реальна ця цифра

Кількість виявлених випадків хворих на COVID-19 у світі перетнула позначку в один мільйон. Загинуло від небезпечної недуги 60 тисяч людей. Втім деякі експерти стверджують, що реальна картина пандемії у світі може бути іншою.

Підрахунки Китаю та США

З грудня підступний вірус забрав життя понад трьох тисяч жителів Китаю. 76 тисяч громадян одужали, ще півтори тисячі перебувають на лікуванні. У США вважають, що ці дані не відповідають дійсності.

До слова Реальна кількість інфікованих коронавірусом у світі – до 10 мільйонів людей, – експерт

"У секретному звіті американських розвідслужб стверджується, що дані Китаю по коронавірусу неправдиві: там занизили кількість підтверджених випадків зараження та смерті", – йдеться у виданні Foreign Policy.

На підтвердження своїх висновків американські розвідники наводять повідомлення жителів провінцій Хубей, найбільш ураженої COVID-19, про кілька тисяч урн біля поховальних бюро. А також дописи окремих журналістів у соцмережах зі скаргами на місцевих чиновників. У Білому домі поки обережно ставляться до цієї інформації.

Щодо точності їхніх даних, то я не веду статистику по Китаю,

– пояснив президент США Дональд Трамп.

Не ведуть статистику в Білому домі й щодо заражень та смертей в Ірані та КНДР, де режими теж можуть приховувати реальну картину.

В самому ж Китаї визнали, що їхні дані таки не були досить точними. Але не через те, що місцеві чиновники могли їх спотворювати, боячись покарань з Пекіна, а тому що до уваги не брали асимптоматичних носіїв COVID-19. З 1 квітня у Піднебесній змінили систему підрахунку випадків зараження та смертності.

"Відразу після виявлення асимптоматичного носія COVID-19 медичні заклади повинні доповісти онлайн про це протягом двох годин і заповнити відповідну епідеміологічну документацію протягом – 24 годин", – помічник директора Бюро з контролю над захворюваністю Ван Бін.

Підрахунки Італії та інших країн

Проблеми з підрахунком жертв COVID-19 виникли і в Італії, яка вже обігнала Китай за кількістю смертей і заражень. Але пов'язані вони з іншими чинниками.

Рівень летальності, який всі використовують, – не реалістичний, він не відбиває реальну ситуацію,

– директор Інституту досліджень міжнародної політики Паоло Магрі.

Річ у тім, що в різних регіонах Італії діють різні протоколи щодо визначення ознак COVID-19 і призначення тестувань.

Там так само як і в Китаї не реєструють асимптоматичних хворих.

Також при встановленні причин смерті можуть насамперед вказати на супутні захворювання, які загострилися на тлі COVID-19. Тож виходить, що цей показник сильно різниться від регіону до регіона.

Схожі проблеми виникають і в інших державах світу.

"Ми до цього часу не знаємо, скільки людей має приховану інфекцію без жодної симптоматики. Наприклад, для інших хвороб таких як грип, налічується в 10 разів більше людей без симптомів, аніж із симптомами. І якщо для COVID-19 це виявиться вірним, то це сильно вплине на спосіб боротьби із спалахом цієї хвороби", – пояснив професор Лондонської школи гігієни Мартін Хібберт.

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Наразі кожна країна окремо встановлює критерії для визначення ознак COVID-19, призначення тестувань і відповідної реєстрації випадків. Тож і рівень летальності сильно різниться між країнами. Якщо в Іспанії цей показник становить понад 7%, то у Німеччині лише половину одного відсотка.

Щоб встановити реальну картину пандемії COVID-19 необхідно уніфікувати критерії реєстрації заражених і померлих та проводити більше тестувань для виявлення асимптоматичних хворих.



Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу