Более тысячи боевых знамен взвились на Черкасщине, чтобы почтить отважного волонтера

Более тысячи боевых флагов украсили мемориальный парк города Золотоноша Черкасской области. Это почти полтора километра сине-желтых флагов из разных уголков Украины. Все собрала волонтер Екатерина Валевская, которая недавно скончалась от тяжелой болезни.

В 2014 году женщина организовала акцию "Большое украинское шествие", во время которой посетила все областные центры и большинство небольших городов Украины.

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Там проводила выставки и собирала флаги. Екатерина прошла Революцию Достоинства и волонтером помогала военным на Востоке Украины. В этом году от тяжелой болезни женщина умерла, а все ее флаги собрали в Золотоноше, чтобы почтить отважную женщину.

Флаги имеют разное происхождение: одни переданы гражданскими, другие реяли раньше на военных позициях. Немало подписаны украинскими патриотами из оккупированных ныне Крыма, Луганска и Донецка.

Она зигзагами ездила: в мирные области, потом на передовую, есть карта у нее... Этапом в 3,5 года она завершила всю Украину, остался только Крым,

– рассказал сын Екатерины Валевской Артем Мосякин.

"Это все флаги с боевых позиций, подписанные нашими побратимами из разных боевых сил, Национальной гвардии, из разных батальонов, "Айдар", "Азов", "Донбасс", "Диіпро1", "Шахтерск", то есть все-все ребята-добровольцы, кто первыми бросились защищать неньку-Украину в 2014 году", – отметил помощник организаторов выставки.

Зрелищное видео с боевыми знаменами