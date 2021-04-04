В Болгарии сейчас проходят выборы в парламент. Все это на фоне пандемии коронавируса и сложной ситуации в стране.

Наблюдатели же считают, что активность избирателей будет невысокой. Все из-за третьей волны пандемии COVID-19. В то же время в стране объявили локдаун.

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Незадолго до этого, 1 марта, власти страны разрешили открыть рестораны и пообещали продолжать ослаблять ограничения. Все это на фоне критики со стороны экспертов из сферы здравоохранения и больших темпах роста заболеваемости коронавирусом.

Справка. Сообщают, что голосование не совпадает по времени с семейными мероприятиями, поскольку в 2020 году болгары празднуют Пасху только через месяц, в мае.

Почему эти выборы важны

От исхода голосования зависит дальнейшее пребывание у власти правительства премьер-министра Болгарии Бойко Борисова, который возглавляет проевропейскую гражданскую партию ГЕРБ.

Эту партию, а также ее партнеров по коалиции – националистов – летом 2020 года критиковали из-за обвинений в коррупции.

Есть ли шансы у ГЕРБа остаться у власти

Согласно опросам, несмотря на неэффективную борьбу с коронавирусом, в партии ГЕРБ хорошие шансы остаться у власти. Она, однако, вряд ли сможет заручится абсолютным большинством.

Барьер в 4%, согласно прогнозам, могут преодолеть до 7 партий. Всего на 240 мест в парламенте Болгарии претендуют почти 7 тысяч кандидатов.