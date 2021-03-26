Правительство Болгарии впервые за 10 дней изменило карантинные мероприятия в стране. Сначала там разрешили открыть крупные непродовольственные магазины, но уже через 5 часов отменили это решение.

После очередной смены мероприятий премьер-министра Бойко Борисова обвинили в непоследовательности во всех сферах услуг. Открытие гипермаркетов также вызвало много критики в социальных сетях.

Обратите внимание Туалетная бумага – следующая жертва мирового кризиса: крупнейший производитель сырья обеспокоен

Критика населения

Кроме этого, ранее ассоциация рестораторов обвиняла правительство в принятии популистских решений через выборы, которые прошли 4 апреля. Владельцы ресторанов настаивали на том, что все должно оставаться либо открытым, либо закрытым (в последний раз заведения открыли лишь на 20 дней).

В конце февраля 2021 года премьер-министр приказал министру здравоохранения Костадину Ангелову разрешить открыть рестораны 1 марта, несмотря на очевидный рост новых инфекций. Тогда Борисов пояснил, что "болгарская модель "борьбы с пандемией пользуется" славой" во всей Европе.

Коронавирус и ограничения в Болгарии