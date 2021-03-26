Правительство Болгарии сначала ослабило карантин, но через несколько часов передумало
Правительство Болгарии впервые за 10 дней изменило карантинные мероприятия в стране. Сначала там разрешили открыть крупные непродовольственные магазины, но уже через 5 часов отменили это решение.
Источник:Euractiv
После очередной смены мероприятий премьер-министра Бойко Борисова обвинили в непоследовательности во всех сферах услуг. Открытие гипермаркетов также вызвало много критики в социальных сетях.
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Критика населения
Кроме этого, ранее ассоциация рестораторов обвиняла правительство в принятии популистских решений через выборы, которые прошли 4 апреля. Владельцы ресторанов настаивали на том, что все должно оставаться либо открытым, либо закрытым (в последний раз заведения открыли лишь на 20 дней).
В конце февраля 2021 года премьер-министр приказал министру здравоохранения Костадину Ангелову разрешить открыть рестораны 1 марта, несмотря на очевидный рост новых инфекций. Тогда Борисов пояснил, что "болгарская модель "борьбы с пандемией пользуется" славой" во всей Европе.
Коронавирус и ограничения в Болгарии
- Болгария устанавливает новые рекорды по ежедневным инфекциям. Страна является одним из мировых лидеров по смертности от COVID-19 на душу населения.
- По состоянию на 25 марта, в стране зафиксировали всего 321 104 человек, инфицированных коронавирусом. Еще 12 512, к сожалению, умерли. Выздоровели – 244 472 человека.
- Во время первой волны пандемии – в апреле 2020 года – в Болгарии вносили определенные изменения в правила ношения масок. Интересно, что некоторые граждане одно время даже не понимали, что изменения произошли и какими именно были ограничительные меры – их почти не соблюдали.
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