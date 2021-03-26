Уряд Болгарії вперше за 10 днів змінив карантинні заходи у країні. Спершу там дозволили відкрити великі непродовольчі магазини, але лише через 5 годин скасували це рішення.

Після чергової зміни заходів прем'єр-міністра Бойка Борисова звинуватили у непослідовності в усіх сферах послуг. Відкриття гіпермаркетів також викликало багато критики в соціальних мережах.

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Критика населення

Крім цього, раніше асоціація рестораторів звинувачувала уряд у прийнятті популістських рішень через вибори, які пройшли 4 квітня. Власники ресторанів наполягали на тому, що все повинно залишатися або відкритим, або закритим (востаннє заклади відкрили лише на 20 днів).

Наприкінці лютого 2021 року прем'єр-міністр наказав міністру охорони здоров'я Костадіну Ангелову дозволити відкрити ресторани 1 березня, попри очевидний ріст нових інфекцій. Тоді Борисов пояснив, що "болгарська модель" боротьби з пандемією користується "славою" в усій Європі.

Коронавірус та обмеження в Болгарії