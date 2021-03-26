Уряд Болгарії спершу послабив карантин, але за кілька годин передумав
Уряд Болгарії вперше за 10 днів змінив карантинні заходи у країні. Спершу там дозволили відкрити великі непродовольчі магазини, але лише через 5 годин скасували це рішення.
Джерело:Euractiv
Після чергової зміни заходів прем'єр-міністра Бойка Борисова звинуватили у непослідовності в усіх сферах послуг. Відкриття гіпермаркетів також викликало багато критики в соціальних мережах.
Зверніть увагу Туалетний папір – наступна жертва світової кризи: найбільший виробник сировини б'є на сполох
Критика населення
Крім цього, раніше асоціація рестораторів звинувачувала уряд у прийнятті популістських рішень через вибори, які пройшли 4 квітня. Власники ресторанів наполягали на тому, що все повинно залишатися або відкритим, або закритим (востаннє заклади відкрили лише на 20 днів).
Наприкінці лютого 2021 року прем'єр-міністр наказав міністру охорони здоров'я Костадіну Ангелову дозволити відкрити ресторани 1 березня, попри очевидний ріст нових інфекцій. Тоді Борисов пояснив, що "болгарська модель" боротьби з пандемією користується "славою" в усій Європі.
Коронавірус та обмеження в Болгарії
- Болгарія встановлює нові рекорди щодо щоденних інфекцій. Країна є одним із світових лідерів за смертністю від COVID-19 на душу населення.
- Станом на 25 березня, у країні зафіксували всього 321 104 осіб, інфікованих на коронавірус. Ще 12 512, на жаль, померли. Видужали – 244 472 людини.
- Під час першої хвилі пандемії – у квітні 2020 року – у Болгарії вносили певні зміни внесли щодо правил носіння захисник масок. Цікаво, що деякі громадяни певний час навіть не розуміли, що зміни відбулися і якими саме були обмежувальні заходи – їх майже не дотримувались.
Поділитися новиною