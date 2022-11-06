Об этом заявил посол Украины в Болгарии Виталий Москаленко. Дипломат сообщил, что в списке, который передали болгарскому Минобороны, более 30 позиций вооружения.

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Болгария имеет все вооружение из предоставленного списка

Виталий Москаленко отметил, что в перечне, который Украина передала Болгарии, есть ЗРК С-300, минометы, САУ, снаряды и другие виды оружия. По словам дипломата, все позиции из списка находятся на вооружении у болгарской стороны.

Из-за бомбардировок и обстрелов ракетами и беспилотниками крайне необходимым оружием являются С-300, а также зенитно-ракетные комплексы, установки. Актуальным остается вопрос поставки самоходных артиллерийских установок, снарядов, минометов и т.д.

– подчеркнул Москаленко.

Дипломат подчеркнул, что так как список достаточно объемный, Болгария может удовлетворить его.

Также Москаленко отметил, что ранее Украина обращалась к Болгарии по поводу самолетов Су-25 и МиГ-29, и подчеркнул, что все имеющееся в Болгарии вооружение со времен СССР очень необходимо Украине.

Болгария приняла решение о предоставлении оружия Украине

Болгария стала предпоследней страной-членом НАТО, одобрившей поставки оружия Украине. Случилось это 3 ноября. Болгарский парламент после долгих дискуссий таки пришел к согласию. Пророссийские партии, ожидаемо, выступили против, но большинство голосов было за предоставление оружия Украине.

Раньше Болгария не помогала Украине оружием. Однако взяла на себя ремонт украинской техники и прием беженцев.

Таким образом Венгрия осталась единственным членом НАТО, который не оказывает оборонной помощи Украине. Более того, Будапешт даже не позволяет транзит вооружения через свою территорию и аргументирует это тем, что из-за перевозки оружия вырастет угроза российских ударов по Закарпатью. В то же время правительство Орбана вообще выступает за пересмотр антироссийских санкций ЕС, а глава МИД Сийярто после массированных ракетных ударов по Украине поехал в Москву договариваться за российский газ.

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