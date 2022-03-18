Известно, что эти сотрудники посольства России в Болгарии действовали несовместимо с Венской конвенцией о дипломатических сношениях. Такую информацию предоставили компетентные органы страны.

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По предложению компетентных органов Республики Болгария, по согласованию с премьер-министром Кириллом Петковым, Болгария сегодня объявила персонами нон грата 10 российских дипломатов, аккредитованных в нашей стране, предоставив им 72-часовой срок для выезда из страны,

– говорится в сообщении.

Посол России заявила, что воспринимает этот поступок болгарских властей как крайне неприязненный. Более того, она пригрозила, что Москва имеет право на взаимные действия.

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