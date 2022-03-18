Відомо, що ці співробітники посольства Росії в Болгарії діяли несумісно з Віденською конвенцією про дипломатичні зносини. Таку інформацію надали компетентні органи країни.

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За пропозицією компетентних органів Республіки Болгарія, за погодженням з прем'єр-міністром Кирилом Петковим, Болгарія сьогодні оголосила персонами нон грата 10 російських дипломатів, акредитованих у нашій країні, надавши їм 72-годинний термін для виїзду з країни,

– мовиться у повідомленні.

Посол Росії заявила, що сприймає цей вчинок болгарської влади як вкрай неприязний. Ба більше, вона пригрозила, що Москва має право на взаємні дії.

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