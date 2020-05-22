Болгария открыла границы: кому разрешили въезд

Болгария с 21 мая отменила запрет на въезд для граждан Евросоюза и стран Шенгенской зоны. Однако тем, кто таки приехал на болгарскую территорию, придется провести две недели на карантине.

Кому разрешили въезд Соответствующий приказ болгарского министра здравоохранения вступил в силу 21 мая. Также разрешение на въезд в Болгарию получили граждане Сан-Марино, Андорры, Монако и Ватикана, информирует NOVA. К теме В МВД назвали возможную дату открытия границ Кому не нужно изолироваться на 14 дней: участникам гуманитарных миссий;

представителям торговой, экономической и инвестиционной деятельности;

родственникам болгарских граждан, если их визит продлится не более 7 дней. Коронавирус в Болгарии По состоянию на 22 мая в Болгарии зафиксировали 2 372 случая коронавируса, 125 человек умерли, 769 больных выздоровели. С 13 мая в стране ослабляют карантин. В частности, открыли отели и сняли запрет на туристические путешествия. С 1 июля правительство Болгарии планирует начать туристический сезон, подготовка к нему стартует с 15 июня. Что известно об открытии границ в Европе До 15 июня до государств Шенгена запрещен въезд граждан стран, которые не являются членами Евросоюза.

Украина планирует полностью открыть границы с соседними государствами до середины июля.

Германия: с 16 мая сняли ограничения на границе с Люксембургом и Данией. Полностью открыть границы планируют с 15 июня.

Чехия: с 24 апреля сняли запрет на свободное передвижение, гражданам страны можно выезжать за границу на отдых.

Чехия, Австрия и Словакия решили взаимно открыть границы до середины июня. Гражданам этих стран не нужно будет проходить тесты на коронавирус или сидеть на карантине.

Литва, Латвия и Эстония имеют между собой открытые границы. С 11 мая Литва разрешила въезд для польских работников, студентов и предпринимателей. С 15 мая открыли границы для всех туристов, после приезда они должны соблюсти 14-дневной самоизоляции.

Польша: с 13 мая границу могут пересекать поляки, которые работают или учатся в соседних странах ЕС, а также граждане из Чехии, Германии, Словакии, Швеции, Дании и Литвы.

Финляндия: с 14 мая Финляндия разрешила въезд сезонным рабочим из стран ЕС.