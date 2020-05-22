Болгарія відкрила кордони: кому дозволили в'їзд

Болгарія з 21 травня скасувала заборону на в'їзд для громадян Євросоюзу та країн Шенгенської зони. Однак тим, хто таки приїхав на болгарську територію, доведеться провести два тижні на карантині.

Кому дозволили в'їзд Відповідний наказ болгарського міністра охорони здоров'я набув чинності 21 травня. Також дозвіл на в’їзд до Болгарії отримали громадяни Сан-Марино, Андорри, Монако та Ватикану, інформує NOVA. До теми У МВС назвали можливу дату відкриття кордонів Кому не треба ізолюватись на 14 днів: учасникам гуманітарних місій;

представникам торговельної, економічної та інвестиційної діяльності;

родичам болгарських громадян, якщо їхній візит триватиме не більше 7 днів. Коронавірус у Болгарії Станом на 22 травня у Болгарії зафіксували 2 372 випадки коронавірусу, 125 людей померли, 769 хворих одужали. З 13 травня у країні послаблюють карантин. Зокрема, відкрили готелі та зняли заборону на туристичні подорожі. З 1 липня уряд Болгарії планує розпочати туристичний сезон, підготовка до нього стартує з 15 червня. Що відомо про відкриття кордонів у Європі До 15 червня до держав Шенгену заборонено в'їзд громадян країн, які не є членами Євросоюзу.

до держав Шенгену заборонено в'їзд громадян країн, які не є членами Євросоюзу. Україна повністю планує відкрити кордони з сусідніми державами до середини липня .

повністю планує відкрити кордони з сусідніми державами . Німеччина: з 16 травня зняли обмеження на кордоні з Люксембургом і Данією. Повністю відкрити кордони планують з 15 червня.

з 16 травня зняли обмеження на кордоні з Люксембургом і Данією. Повністю відкрити кордони планують з 15 червня. Чехія: з 24 квітня зняли заборону на вільне пересування, громадянам країни можна виїжджати за кордон на відпочинок.

з 24 квітня зняли заборону на вільне пересування, громадянам країни можна виїжджати за кордон на відпочинок. Чехія, Австрія та Словаччина вирішили взаємно відкрити кордони до середини червня. Громадянам цих кран не потрібно буде проходити тести на коронавірус або сидіти на карантині.

вирішили взаємно відкрити кордони до середини червня. Громадянам цих кран не потрібно буде проходити тести на коронавірус або сидіти на карантині. Литва, Латвія та Естонія : мають між собою відкриті кордони. З 11 травня Литва дозволила в'їзд для польських працівників, студентів та підприємців. З 15 травня відкрили кордони для всіх туристів, після приїзду вони повинні дотриматися 14-денної самоізоляції.

: мають між собою відкриті кордони. З 11 травня Литва дозволила в'їзд для польських працівників, студентів та підприємців. З 15 травня відкрили кордони для всіх туристів, після приїзду вони повинні дотриматися 14-денної самоізоляції. Польща: з 13 травня кордон можуть перетинати поляки, які працюють чи навчаються в сусідніх країнах ЄС, а також громадяни з Чехії, Німеччини, Словаччини, Швеції, Данії та Литви.

з 13 травня кордон можуть перетинати поляки, які працюють чи навчаються в сусідніх країнах ЄС, а також громадяни з Чехії, Німеччини, Словаччини, Швеції, Данії та Литви. Фінляндія: з 14 травня Фінляндія дозволила в'їзд сезонним робітникам з країн ЄС.