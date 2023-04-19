Об этом сообщил глава временного правительства Болгарии Гилиб Донев. Он отметил, что запрет на импорт был введен временно.

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В чем причина

Донев объяснил, что проблема заключается в нарушении торговых и производственных цепочек в стране.

Основная причина состоит в том, что в прошлом году вопреки концепции так называемых коридоров солидарности значительные объемы продовольствия остались в стране и нарушили основные производственные и торговые цепочки. Если эта тенденция сохранится и даже усилится, что вполне реально после аналогичных запретов, введенных другими странами, это может окончиться крайне тяжелыми последствиями для болгарского бизнеса,

– говорит Донев.

Он также добавил, что правительство не может допустить такого развития событий. Следовательно, страна вынуждена принять такое национальное мероприятие, пока "ответственные европейские органы рассматривают адекватный ответ на изменение обстоятельств, к которым привели коридоры солидарности".

Глава болгарского правительства рассчитывает на то, что Брюссель выслушает и поймет позиции Болгарии, Польши, Венгрии и Словакии и переосмыслит свою позицию.

Пока нет информации о том, как долго будет действовать временный запрет на ввоз продуктов питания из Украины.

"Болгария остается солидарной с Украиной, но банкротства болгарских фермеров не будут способствовать этому", – сказал Донев.

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